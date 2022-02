Volkswagen: Superwahljahr prägt erste Versammlung der Jugendvertretung

Wolfsburg

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im Werk Wolfsburg hat jetzt die erste Jugendversammlung des Jahres 2022 veranstaltet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Versammlung als Webcast statt, also als Livesendung aus dem werkseigenen TV-Studio. Das Motto war „Ich geh‘ mal wählen!“, entsprechend dem „Superwahljahr 2022“. Denn in diesem Jahr finden bei Volkswagen die Betriebsratswahl, die Wahl der Jugendvertretung und die Aufsichtsratswahl statt.

Mit Blick auf das Superwahljahr sagte JAV-Vorsitzende Adriana Gilbo: „ Ich freue mich, diese spannende Zeit miterleben und vor allem mitgestalten zu dürfen. Wir sprechen aktuell viel über die Transformation. Und so transformiert sich auch unser JAV-Gremium, aus dem ich mich aufgrund der Altersgrenze und schweren Herzens dieses Jahr leider verabschieden muss.“

Talkrunde mit Cavallo und Scarpino

Als Gäste begrüßte die JAV die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und ihren Stellvertreter Gerardo Scarpino. Gemeinsam mit Adriana Gilbo bestritten sie eine Talkrunde zu den BR-Wahlen, aber auch zu Themen, die den Azubis und Dual Studierenden sonst noch durch den Kopf gehen. Zuvor hatten die jungen VW-Beschäftigten in Klassenterminen oder Vertrauensleute-Sitzungen Fragen an die Betriebsratsspitze gesammelt. Auch live wurden Fragen gestellt, also direkt in die Sendung. Hier ging es unter anderem um die Übernahme nach der Ausbildung und um die anstehende Betriebsratswahl.

Tätigkeitsberichte hielten Vertreter der Berufsausbildung, Bildungsausschuss-Vorsitzende Burcu Sicilia für den Betriebsrat und Adriana Gilbo für die JAV. Wie in jeder ersten Jugendversammlung des Jahres war auch die Arbeitsordnung zu Gast, um typische Fragen in Bezug auf das Verhalten am Arbeitsplatz zu beantworten. Die Konsequenzen nach bestimmten Fehlverhalten nahmen hier viel Raum ein.

Fahrsicherheitstraining kostenlos

Außerdem begrüßte die JAV den Ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg, Flavio Benites, und Werksarzt Dr. Albrecht Ritgen, der vor allem Fragen zum leidigen Thema Corona beantwortete.

Zum Ende der Versammlung stellte die Jugendvertreterin Gianna Leo ein neues Angebot vor. In Kooperation mit der Autostadt können Auszubildende und Dual Studierende ein Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände der Autostadt wahrnehmen, das - sofern sie in den vergangenen zwei Jahren kein Fahrsicherheitstraining gemacht haben - für sie kostenlos ist.

Von der Redaktion