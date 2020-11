Volkswagen: Schadstoffe im Grundwasser breiten sich über Werksgrenze aus

Wolfsburg

Bereits 1990 legte Volkswagen die unternehmenseigene chemische Reinigung auf dem Werksgelände in Wolfsburg still. Doch auch wenn die letzte Werksuniform dort vor 30 Jahren vom Öl befreit wurde: Altlasten hat die Reinigung dennoch hinterlassen – und zwar im Grundwasser. Wie VW jetzt mitteilt, wurde dieses durch den Reinigungsbetrieb mit sogenannten Leichtflüchtigen Chlorierten Kohlenwasserstoffen, kurz LCKW, verunreinigt. Was lange relativ unproblematisch war, muss jetzt neu bewertet werden. Denn: Die betroffene Schadstofffahne im Grundwasser breitet sich über die Werksgrenze hinaus aus. Entsprechende Gegenmaßnahmen wurden bereits eingeleitet.

Von der Verunreinigung des Grundwassers wissen VW und auch die Stadt Wolfsburg schon lange. Zudem handelt es sich nicht um einen ungewöhnlichen Einzelfall. Im vergangenen Jahrhundert sei es durch in der Produktion eingesetzte Hilfs- und Betriebsstoffe zu verschiedenen Boden- und Grundwasserverunreinigungen gekommen. „Diese Altlasten erkundet Volkswagen seit den 1990er Jahren“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In Zusammenarbeit mit den Umweltbehörden würden diese systematisch erfasst und bewertet.

Negative Umweltauswirkungen der Betriebsstoffe waren damals noch nicht bekannt

So auch im Fall der chemischen Reinigung. In dieser wurden zwischen 1950 und 1990 die LCKW-Stoffe eingesetzt. Damals ein völlig normaler Vorgang, denn die negativen Auswirkungen der Stoffe auf die Umwelt waren noch nicht bekannt. Heute weiß man dies besser, die Stoffe kommen in Reinigungsprozessen nicht mehr zum Einsatz. Über Lecks gelangten die LCKW-Stoffe damals in Boden und Grundwasser.

Um eine Gefahr für Mensch und Natur auszuschließen, behielten VW und die Umweltbehörden die Verunreinigung genau im Auge. So wurden fortlaufend Erkenntnisse zur Grundwasserströmung sowie zum biochemischen Abbau- und Ausbreitungsverhalten von Schadstoffen gewonnen. Akute Gefahr habe bisher nicht bestanden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Schadstoff nicht oberflächennah und befindet sich in einer Tiefe von bis zu 40 Metern. Einer Tiefe, aus der das Grundwasser nicht genutzt wird. Von dort aus gelangt es nicht ohne Weiteres an die Oberfläche“, erklärt Volkswagen. Dass Personen mit dem verunreinigten Wasser in Kontakt kommen, ist also äußerst unwahrscheinlich.

Schadstoffe treten im Westen über die Werksgrenze

Gegenmaßnahmen wurde bereits vor 20 Jahren eingeleitet. Seit dem Jahr 2000 wird in der Nähe des Entstehungsorts im Süden des Werksgeländes eine Grundwasserreinigungsanlage betrieben, mit der eine Ausbreitung des verunreinigten Wassers begrenzt werden soll. Doch die Schadstofffahne erweist sich als hartnäckig. Neue Messungen zeigen Ende 2019, dass sie sich schneller im Grundwasser ausbreitet, als VW und bestellte Gutachter bisher angenommen hatten. Die aktuellsten Messungen aus dem April 2020 ergaben sogar, dass sich die Verunreinigung an der Westseite im Bereich der Düpenwiesen bis zur A39 über die Werksgrenze hinaus ausgebreitet hat.

Die gute Nachricht: Das betroffene Gebiet ist unbewohnt. Gegenmaßnahmen laufen: Schon in wenigen Tagen nimmt VW eine weitere Grundwassereinigungsanlage in der Mitte des Werks in Betrieb. Zwei weitere Anlagen an der Westseite des Werks sollen im kommenden Jahr folgen.

Noch in diesem Herbst plant VW zudem auf den Düpenwiesen ein umfassendes Sondierungsprogramm, um zu erkunden, wie weit genau sich die Schadstofffahne bereits ausgebreitet hat. „Die Untersuchungen erfolgen in enger Abstimmung und unter Aufsicht der zuständigen Umweltbehörden“, teilt das Unternehmen mit. Auch die betroffenen Grundstückeigentümer seien bereits informiert und zu Gesprächen eingeladen worden.

