Wolfsburg

Volkswagen hat am Mittwoch seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 vorgestellt. Dabei ging es auch um einige Randaspekte – die AZ/WAZ greift sie auf.

Auto-Abo als Übergangslösung

So liegen die aktuellen Wartezeiten für einen neuen ID.3 oder ID.4 laut VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer bei „über sechs Monaten“. Aber, so Zellmer: „Wir bieten den Kunden unser Auto-Abo als Übergangslösung an.“ In dessen Rahmen könnten Käufer ihr künftiges Elektro-Auto schon mal einige Monate lang fahren. Laut Volkswagen würde über 100 Kunden pro Monat ein Auto-Abo für ein Elektro-Auto abschließen. Und diese Kunden seien in der Regel rund zehn Jahre jünger als der durchschnittliche Käufer eines VW.

Sorgen in Russland

„Mit Sorge“ blickt VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter aktuell nach Russland. Denn dort drohen Politiker gerade offen mit der Enteignung von Werken ausländischer Firmen – wie Volkswagen. „Wir haben davon gehört“, sagte Brandstätter. Noch wisse man aber nichts Genaues. Aktuell bezahle Volkswagen seine Beschäftigten weiter, obwohl die Werke geschlossen seien. Sie bekommen 80 Prozent ihres normalen Lohns.

Kabelbäume aus Nordafrika

Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hängt auch der Mangel an Kabelbäumen für die Autoindustrie zusammen. „Viele Kabelbäume kommen aus der Ukraine“, sagte VW-Einkaufsvorstand Murat Aksel. Man versuche gerade, von anderen Herstellern Kabelbäume zu bekommen. Konkret nannte er Zulieferer aus der Region Marokko und Tunesien. Denn nicht nur das Wolfsburger VW-Werk sei von fehlenden Kabelbäumen betroffen, so Aksel, sondern auch die VW-Werke in Zwickau, Emden und in Pamplona.

Erdgas und E-Fuels sind keine Alternative

Eine Absage erteilte VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich dem langfristigen Absatz von Erdgas und synthetischen Kraftstoffen in Autos. „Erdgas ist eine Übergangstechnologie, aber keine Dauerlösung“, sagte er. Auch in synthetischen Kraftstoffen sieht er keine Alternative zur Elektromobilität: „In geringen Raten kann man E-Fuels einsetzen, aber sie sind keine Alternative zur Elektromobilität und Strom.“