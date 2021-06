Volkswagen R: Die sportlich-schicke Tochter peilt ein Rekordergebnis an

Warmenau

Volkswagen R steuert auf ein Rekordergebnis zu: 30 000 Autos will die sportliche VW-Marke bis zum Jahresende verkaufen – so viele, wie nie zuvor in einem Jahr. Für VWR-Vertriebs- und Marketing-Leiter Peter Jost ist damit das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange aber noch längst nicht erreicht. „Die Elektromobilität wird uns weiteres Wachstum ermöglichen“, sagt er. Betont aber auch: „Ein R-Modell muss immer etwas Besonderes bleiben.“

In der R-Familie tummeln sich Wölfe im Schafspelz

Er selbst nennt die R-Familie „Wölfe im Schafspelz“. Der „Wolf“ bezieht sich auf die technischen Daten: Über 300 PS starke Vierzylinder-Turbobenziner mit Doppelkupplungsgetriebe und 4Motion-Allradantrieb mit Torque Vectoring (intelligente Drehmomentverteilung). Der „Schafspelz“ bezieht sich auf das elegant-sportliche Design, ohne jegliche Aggressivität und Krawalligkeit. Die R-Modelle müssten überall eine gute Figur machen: Beim Geschäftstermin, im Urlaub, auf der Rennstrecke. „Unsere Kunden lieben das Understatement“, sagt Peter Jost.

Peter Jost: Er hat noch viel vor mit Volkswagen R. Quelle: Volkswagen

Zumindest beim Design. Bei den Fahrleistungen darf es ruhig ein wenig mehr sein: So beschleunigt der aktuelle Golf R in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird erst bei 250 km/h elektronisch abgeregelt, mit Performance-Paket ist bei 270 km/h Schluss. Es gibt sogar ein spezielles Nordschleifen-Fahrprogramm, mit dem Top-Rundenzeiten drin sind. Und ein ganz spezielles Fahrerlebnis ermöglicht.

„Genau darum geht es ja auch“, betont Peter Jost. „Die R-Familie soll die Marke Volkswagen aufladen und emotionalisieren.“ Dafür sind am Sitz in Warmenau rund 200 Mitarbeiter zuständig. Schweller, Spoiler, Felgen, Fahrwerk – „wir entwickeln alles selbst!“, erklärt Peter Jost. Teile davon verwendet die Hauptmarke Volkswagen auch in den sportlich designten R-Line-Modellen.

Der Golf ist das beliebteste Modell der R-Familie

Aber das Gesamtpaket gibt es nur in einem R-Modell. Wobei der Golf R das mit Abstand beliebteste Modell der Performance-Marke ist: „Wir haben kürzlich unser 250 000. R-Modell ausgeliefert“, sagt Peter Jost. „Davon waren 200 000 Golf R.“

Volkswagen R Volkswagen R ist ein Tochterunternehmen von VW. Es beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und sitzt in Warmenau. Hervorgegangen ist Volkswagen R 2002 aus dem Vorgänger Volkswagen Individual – die sich überwiegend um Sonderanfertigungen etwa für Behörden und Spezialaufträge gekümmert hat. Seit 2010 gibt es die Volkswagen R als Sportmarke von Volkswagen. Die R-Modellreihe startete schon 2002 mit dem Golf R32 – mit Sechszylindermotor. Er genießt bis heute Kultstatus unter den Fans der R-Familien. Aktuell umfasst die R-Familie die Modelle Golf und Golf Variant, Arteon und Arteon Shooting Brake, Tiguan,Touareg und T-Roc. Vor kurzem wurde das 250 000. R-Modell in die Schweiz ausgeliefert. Die größten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada und Australien.

Den Golf R gibt es auch als Variant, hinzu kommen T-Roc R, Tiguan R, Touareg R e-hybrid, Arteon R und Arteon Shooting Brake R. Was alle eint: Sie sind schick, sportlich und alltagstauglich. „Ein Athlet im Maßanzug“, so Jost. Mit einer sehr treuen Fangemeinde: „Wir laden die Community einmal im Jahr zu uns ein“, berichtet Peter Jost. Junge Wilde seien übrigens kaum darunter, das Gros der R-Fahrer sei älter und reifer: „Viele kaufen sich ein R-Modell als Belohnung – das muss man sich natürlich leisten können“, so Jost. Ein Blick in die Preisliste verrät: Der Golf R startet bei rund 50 000 Euro. Zu viel für die meisten jungen Wilden.

Wie geht es weiter im Hause R? „Wir haben ein siebtes Modell in der Pipeline“, verrät Peter Jost. Mehr verrät er allerdings nicht. Und man arbeite gemeinsam mit Audi Sport und Cupra an der Elektrifizierung von sportlichen Fahrzeugen. Seine wichtigste Botschaft: „Es wird auch künftig eine emotionale R-Familie von Volkswagen geben...“

Von Carsten Bischof