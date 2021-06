Wolfsburg

Griechenland steht für antike Geschichte. Jährlich strömen Millionen Touristen in das Land, um die famosen Überbleibsel der Wiege der Demokratie zu erkunden und natürlich die herrliche Strände zu genießen. Die kleinen Insel Astypalea in der Südägäis gehört nicht zwar nicht zu absoluten Toursimusmagneten, ist aber ebenfalls reich an Geschichte. Über den typischen weißen Häusern am Wasser thront eine alte venezianische Festung, mykenische Ruinen eröffnen einen Blick in die Vergangenheit. Nun aber öffnet sich bei Astypalea vor allem auch ein Fenster in die Zukunft. Denn Volkswagen und die griechische Regierung verwandeln die Insel in ein Reallabor für die Dekarbonisierung.

Mit dem gemeinsamen Pilotprojekt wollen der Konzern und die Regierung Astypalea in den kommenden fünf Jahren komplett elektrifizieren und zu einer smarten und nachhaltigen Insel umbauen – oder, wie es der Projektleiter bei VW, Maik Stephan, ausdrückt: „Wir wollen die Insel komplett auf grün stellen.“

Der feierliche Startschuss für das Projekt fiel am Mittwoch. Quelle: Volkswagen

Der Startschuss für das zehn Millionen schwere Vorhaben fiel in der vergangenen Woche. Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis, Volkswagen Chef Herbert Diess und der stellvertretenden Außenminister Kostas Fragogiannis nahmen da feierlich die ersten E-Fahrzeuge auf der Insel in Betrieb, darunter unter anderem das erste vollelektrische Polizeiauto Griechenlands. Gleichzeitig gingen die ersten privaten und öffentlichen Ladepunkte ans Netz.

Diess: „Astypalea kann zur Blaupause für schnelle Veränderungen werden“

Doch das ist nur der Anfang für eine umfassende Elektrifzierung der Insel: In den kommenden Jahren soll Astypalea komplett auf smarte, nachhaltige Mobilität umgestellt, und das Energiesystem vollständig erneuert werden. Eine entsprechende Absichtserklärung hatten Volkswagen und die griechische Regierung im vergangenen November unterschrieben.

Für Herbert Diess ist es gewissermaßen ein Herzensprojekt. So wurde die Idee tatsächlich mehr oder weniger zufällig in einem Gespräch zwischen ihm und dem griechischen Premier Mitsotakis Ende 2019 geboren. Dass E-Mobilität der Schlüssel zur Klimaneutralität ist, betont der Konzernchef immer wieder, treibt den Umbau des Konzerns unermüdlich voran. Auf Astypalea könne man nun zeigen, dass Klimaneutralität schon heute umsetzbar ist und erforschen, „was die Menschen zum Umstieg auf die E-Mobilität bewegt und welche Anreize es für den Übergang zu einem nachhaltigen Lebensstil braucht“, sagte Diess zum Projektstart. „Astypalea kann zu einer Blaupause für schnelle Veränderungen werden, befördert durch die enge Zusammenarbeit von Regierungen und Unternehmen.“

Der ID.4 ist das erste elektrische Polizeifahrzeug Griechenlands. Quelle: Volkswagen

Im griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis scheint Diess dabei so etwas wie einen Bruder im Geiste gefunden zu haben. Mitsotakis ist wild entschlossen, den Wandel voranzutreiben. „Griechenland wird Wirtschaft und Gesellschaft zu ,Griechenland 2.0‘ transformieren, indem es die grüne Revolution anführt und die neuesten digitalen Technologien einsetzt. Wir haben große Pläne. Astypalea wird ein Prüfstand für die grüne Energiewende: energieautark und komplett von der Natur angetrieben“, sagte er am Mittwoch.

Fahrzeuge sollen komplett ausgetauscht werden

Astypalea ist flächenmäßig in etwa so groß wie Sylt. Allerdings leben dort mit 1300 Einwohner deutlich weniger Menschen als auf dem deutschen Eiland. 1500 Fahrzeuge sind dort unterwegs, davon etwa 500 Autos – allesamt mit Verbrennertechnologie. Die Energieversorgung der Insel ist komplett vom Festland abgekoppelt und läuft nicht gerade klima-freundlich über Diesel-Generatoren, die neben Strom auch 5000 Tonnen CO2 pro Jahr produzieren. All das soll nun in den nächsten Jahren komplett umgekrempelt werden.

Die Strategie fußt dabei auf vier Säulen. Im ersten Schritt sollen die Fahrzeuge auf der Insel vollständig durch Elektro-Fahrzeuge ausgetauscht werden. Die fünf am Mittwoch übergebenen Behördenfahrzeuge machen den Anfang. Der Verkauf an Privatkunden startet dann Ende Juni. Zur Auswahl stehen der Volkswagen e-up!, der ID.3 und der ID.4 sowie der SEAT MÓ eScooter.

Zukunft trifft auf Vergangenheit: Ein ID.3 vor der malerischen Kulisse der Insel. Oben über dem Dorf thront eine venezianische Festung. Quelle: Volkswagen

Die griechische Regierung unterstützt den Umstieg mit attraktiven Kaufprämien in Höhe von bis zu 12 000 Euro – das ist das Doppelte von dem, was sonst in Griechenland an Förderung gezahlt wird. Zudem gibt es Abwrackprämien in Höhe von 3000 Euro für die alten Fahrzeuge sowie ein Rückkaufprogramm von Verbrennern. Die öffentliche Lade-Infrastruktur dafür hat VW über Elli bereits aufgebaut.

Griechenland stellt Energieversorgung auf Grünstrom um

Im nächsten Schritt sollen dann auch die neuen Mobilitätsdienste starten: Carsharing und Ridesharing-Dienst befinden sich bereits in Vorbereitung. Dadurch soll der ÖPNV auf der Insel modernisiert und die Anzahl der Fahrzeuge durch eine effizientere Nutzung um ein Drittel reduziert werden. Sobald die Straßen auf der Insel modernisiert sind, sollen dann auch Feldversuche für autonomes Fahren gestartet werden.

Um die vierte Projektsäule kümmert sich Griechenland: die Energieversorgung. Diese wird in zwei Phasen auf erneuerbare Energien umgestellt. Bis 2023 wird ein neuer Solarpark rund drei Megawatt Grünstrom liefern. Damit werden 100 Prozent des notwendigen Stroms für die E-Fahrzeuge und mehr als 50 Prozent des gesamten Energiebedarfs der Insel abgedeckt. Bis 2026 wird das neue Energiesystem weiter ausgebaut und soll dann rund 80 Prozent des gesamten Energiebedarfs decken. Unter dem Strich sollen so nicht nur die CO2-Emissionen um 80 Prozent, sondern auch die Energiekosten um 30 Prozent gesenkt werden.

Der Verkauf an Privatkunden startet Ende Juni. Griechenland stellt hohe Fördergelder zur Verfügung. Quelle: Volkswagen

Flankiert wird das Projekt von Wissenschaftlern der Universität der Ägäis (Griechenland) und der Universität Strathclyde (Schottland). Sie werden die Transformation auf Astypalea begleiten und systematisch auswerten. Im Fokus der Studie stehen die Menschen von Astypalea und ihre Einstellungen zur Transformation. Die Studienergebnisse sollen später auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.

VW erhofft sich dadurch ein tieferes Verständnis der wichtigsten Treiber und Hürden für die Transformation. Aber auch Erkenntnisse für eventuell weitere Projekte. Noch sei nichts geplant, sagte Projektleiter Maik Stephan. „Bei uns haben sich aber zahlreiche Interessenten aus der ganzen Welt gemeldet“.

Von Steffen Schmidt