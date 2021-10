Wolfsburg

Im November wird nach bisherigem Planungsstand im Wolfsburger VW-Werk wieder deutlich mehr gearbeitet als in den letzten Monaten. An zwei bis drei Tagen die Wochen laufen alle Bänder in allen Schichten. Von einer großen Entspannung oder gar der Wende in der Halbleiter-Krise zu sprechen, wäre allerdings zu früh.

Denn die Lage auf dem Chipmarkt bliebt weiter angespannt und äußerst volatil. Eine verlässliche Produktionsplanung bliebt für Volkswagen deswegen auf absehbare Zeit nur schwer möglich. Im Konzern hofft man zwar weiter auf eine Besserung der Lage im vierten Quartal, die Zeichen sprechen jedoch dagegen.

Chip-Versorgung bliebt weiter angespannt

Der Autobauer und nahezu sämtliche Branchenexperten gehen vielmehr davon aus, dass das Halbleiter-Problem die Autoindustrie auch noch weit in das Jahr 2022 beschäftigen wird. Besonders, seit erneute Corona-Ausbrüche in Südostasien den ohnehin schon bestehenden Chipmangel noch verschärft haben.

„Die Folgen sind noch immer spürbar und wir gehen derzeit davon aus, dass die Chip-Versorgung weiter sehr angespannt und volatil bleiben wird. In der Folge ist weiterhin phasenweise mit kurzfristigen Produktionsanpassungen in den Werken des Volkswagen Konzerns zu rechnen. Die Versorgungslage mit Halbleitern bleibt weiter sehr volatil. Auch über das Jahr 2021 erwarten wir noch Engpässe in der Produktion“, teilte Volkswagen auf WAZ-Anfrage mit.

Genauere Prognosen und Einschätzungen könnte es am Donnerstagmorgen geben. Dann stellt Volkswagen seine Finanzzahlen für das 3. Quartal vor. VW-Chef Herbert Diess und Konzern-Finanzvorstand informieren die Weltpresse ab 9 Uhr im Rahmen eines Webcasts. Sicher werden dabei auch die bisherigen Auswirkungen der Chip-Krise thematisiert. Im ersten hatte Volkswagen noch satten Gewinn erwirtschaftet,

Von Steffen Schmidt