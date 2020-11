Wolfsburg

Eigentlich sollte er nur ein Marketing-Gag werden, am Ende wurde er eines der witzigsten Autos, das Volkswagen jemals gebaut hat: Der Polo Harlekin feiert seinen 25. Geburtstag.

1994 wollte Volkswagen Werbung machen für das neue Ausstattungs-Baukastenprinzig des Polo 3 – Käufer konnten sich ihr Auto individualisieren. Laut VW hatten damals einige Azubis die Idee, einen Polo aus unterschiedlich farbigen Karosserieteilen zu bauen – so entstanden 20 Prototypen fürs Polo-Marketing. Die kamen bei VW-Fans aber so gut an, dass sich der Vorstand dazu entschloss, eine Sonderserie von 1000 Harlekin-Modellen zu produzieren.

Der Polo Harlekin wurde nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt

Dabei wurden fertige Polo auseinandergebaut und nach dem Zufallsprinzip wieder zusammengesetzt. Es gab vier Farbkombinationen, Grundfarben waren Chagallblau, Flashrot, Pistaziengrün und Ginstergelb. Stoßfänger vorn und hinten, Kotflügel, Motorhaube, Dach mit Seitenteil, Heckklappe, Türen, Außenspiegel – die Teile wurden willkürlich zusammengesetzt. VW vermarktete den Harlekin als „das bunte Auto von Volkswagen“ und „viel Vergnügen für junge und junggebliebene Leute“.

Bestellte ein Kunde seinen Harlekin, wusste er nicht, in welcher Farbkombination sein Polo ausgeliefert wird. VW betonte damals, „dass dies die Individualität des Polo Harlekin unterstreicht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde seine Version des Harlekin häufiger antrifft, ist äußerst gering.“ Allen Harlekins gemein waren das blaue Lederlenkrad mit Fahrer-Airbag und der Beifahrer-Airbag. Wählen konnten die Kunden zwischen drei Benzinmotoren (45, 60 und 75 PS). In den drei Jahren Bauzeit (1995 bis 1997) produzierte VW immerhin über 3800 bunte Polos.

Der bunte Polo hat heute eine treue Fangemeinde

Damals wie heute polarisiert der vierrädrige Paradiesvogel: Die einen finden ihn schön und witzig, die anderen hässlich und überflüssig. Eine Fangemeinde hat der Youngtimer bis heute – das zeigt die „Harlekinade“, ein jährliches Treffen von Harlekin-Besitzern. Auch im Automuseum an der Dieselstraße steht ein 1995 Harlekin in Chagallblau – und sticht auch dort fröhlich aus der Automesse heraus. Und ab und zu sieht man auch noch einen Harlekin auf den Straßen von Wolfsburg.

Von Carsten Bischof