Wolfsburg

Die Polizei Niedersachsen springt nun auch auf den rollenden Zug der Elektro-Mobilität auf: Die Behörde hat bei Volkswagen 215 vollelektrische ID.3 als Einsatzfahrzeuge bestellt. Es ist die erste Behörde in Deutschland, die in dieser Größenordnung auf reine Elektrofahrzeuge setzt. Zudem wird die Polizei ihre bereits bestehende Flotte von 160 Volkswagen Passat GTE um weitere 175 Hybrid-Modelle des Passat aufstocken.

Die ID.3, die in Zwickau und Dresden vom Band rollen, werden ab August sukzessive an die Polizei ausgeliefert. Die ersten zehn ID.3 wurden bereits am Montag im Rahmen eines Pressetermins in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt.

Volkswagen hofft auf Signalwirkung

Der Automobilhersteller hat den Auftrag im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erhalten. „Diese Entscheidung zugunsten Volkswagen ist bedeutend und kann Vorbildcharakter für weitere Behörden in Deutschland und darüber hinaus haben“, freut sich Holger B. Santel, Leiter Volkswagen Deutschland. „Wir haben ein starkes Angebot und hoffen, dass zeitnah auch weitere Behörden in Deutschland und Europa verstärkt auf E-Mobilität setzen.“ So testet derzeit etwa die Wiener Polizei den ID.3 sowie den ID.4.

Nochmal nachgeordert: Passat GTE sind bei der Polizei bereits im Einsatz, jetzt wurden nochmal 175 Modelle bestellt. Quelle: Volkswagen

Sämtliche bestellten Fahrzeuge sollen auf die acht Polizeibehörden sowie die Polizeiakademie Niedersachsen an den Standorten Hannover, Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Nienburg aufgeteilt werden.

Dabei wird auch die Polizeidirektion Wolfsburg nicht zu kurz kommen. Auch WAZ-Anfrage bestätigte Polizeisprecher Thomas Figge, dass voraussichtlich zwei Fahrzeuge für Wolfsburg vorgesehen sind. Welcher Art diese sind und wann sie genau ausgeliefert werden, stehe allerdings noch nicht fest.

Auch Wolfsburg bekommt Fahrzeuge

So ganz unbefleckt in Sachen E-Mobilität ist man bei der Wolfsburger Polizei dabei nicht. Neben Hybridfahrzeugen befindet sich auch vollelektrischer Volkswagen E-Up! im Fuhrpark an der Heßliger Straße. Letzterer wird dabei als Ermittlungsfahrzeuge eingesetzt – also nur auf Strecken, bei denen keine Gefahr besteht, in Reichweitennot zu geraten. „Als Einsatzfahrzeuge sind Hybride für uns derzeit noch besser geeignet“, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge.

Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge sagt: „Als Einsatzfahrzeuge sind Hybride für uns derzeit noch besser geeignet.“ Quelle: Gero Gerewitz

Auch die bestellten 215 ID.3 kommen deshalb nicht als uniformierte Streifenwagen zum Einsatz. Vielmehr handelt es sich bei den Modellen um neutrale Fahrzeuge, die etwa für Besorgungen und an den Akademien zum Einsatz kommen, sowie Einsatzfahrzeuge der Kriminalpolizei für Ermittlungen. Letztere sind dann ausgestattet mit Funk und Blaulicht, das im Einsatzfall auf dem Fahrzeugdach angebracht werden kann.

Die 175 Passat GTE hingegen sind für den Einsatz im Streifendienst und auch zur Observation vorgesehen. Sie werden sowohl als Funkstreifenwagen in der bekannten Farbgebung der Polizei inklusive Blaulicht und Funk, als auch als verdeckte Kripofahrzeuge ausgeliefert.

Von Steffen Schmidt