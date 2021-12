Volkswagen: Pick-up Amarok kommt Ende 2022 auf den Markt

Hannover/Melbourne/Johannesburg

Volkswagen Nutzfahrzeuge traut sich aus der Deckung und veröffentlicht einen ersten Designentwurf für die nächste Generation des Pick-ups Amarok. Sollte das Serienfahrzeug, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll, auch nur halbwegs so aussehen wie im Designentwurf, würde dem Team um Chefdesigner Albert-Johann Kirzinger ein ganz großer Wurf gelingen.

Der neue Amarok soll ab Ende 2022 bestellbar sein

Zum Verständnis: Kooperationspartner Ford hat kürzlich seinen neuen Pick-up Ranger vorgestellt – der meistverkaufte Pick-up Europas. Genau dieser Ford Ranger ist die Basis für den neuen VW Amarok, beide werden künftig in Südafrika gebaut. Ford kündigt an, den neuen Ranger ab „Sommer 2022“ verkaufen zu wollen – laut Volkswagen Nutzfahrzeuge wird der Amarok ab Ende 2022 in Europa bestellbar sein. Ford rüstet seinen Ranger mit per Turbo aufgeladenen V4- und V6-Dieselmotoren aus – Motoren, die auch VWN für den Amarok zur Verfügung stehen sollen.

Auf den ersten Designentwürfen zeigt der Amarok das typische VW-Familiengesicht, wirkt wie ein cooler Bruder des Touareg. Auf den Fotos präsentiert VWN den Pick-up nicht zufällig im staubigen Gelände: „Ob einfach nur im freien Gelände wie auf Baustellen oder auf unwegsamen Pfaden unterwegs – die Highlights des neuen Amarok sind seine Vielseitigkeit und Offroad-Fähigkeiten“, heißt es VWN-Pressetext.

Designentwurf: Der neue Amarok soll ein „Premium-Pickup“ werden. Quelle: Volkswagen

VWN spricht von einem „Premium-Pickup“ – vermutlich um sich zum einen vom Ford Ranger abzusetzen und zum anderen um die Kunden auf Premiumpreise für den schicken Allradler vorzubereiten. Der Amarok sei sowohl Arbeitstier als auch Lifestyle-Fahrzeug.

VWN verspricht Innovationen

„Er macht seinen Nutzerinnen und Nutzern das Leben leicht, indem er sie im Beruf und im Alltag unterstützt“, sagt Lars Krause, VWN-Markenvorstand für Vertrieb und Marketing. Er verspricht Fahrassistenzsysteme und Innovationen, „die es so im Segment bisher nicht gab.“ Konkreter wird er leider nicht. Design-Chef Albert-Johann Kirzinger ergänzt: „Die markante Front und vor allem das einprägsame X-Design heben den neuen Amarok deutlich hervor und betonen seinen Führungsanspruch.“

Der aktuelle Amarok wird seit 2010 in Serie gebaut und ist bis heute rund 800 000 mal verkauft worden. Gebaut wird er aktuell im argentinischen Pacheco – der künftige Amarok rollt im südafrikanischen Silverton vom Band.

Von Carsten Bischof