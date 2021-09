Volkswagen Nutzfahrzeuge testet autonom fahrende ID-Bullis in München

Wolfsburg/Hannover

Die Zukunft des Automobils beginnt aktuell in München. Nein, nicht auf der IAA. Sondern auf einer abgesperrten Fläche am Flughafen. Dort testen Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) und Argo AI aktuell fünf autonom fahrende ID.BUZZ. Die Serienversion ID.BUZZ AD1 (Autonomous Driving) soll ab 2025 bei Mobilitätsdiensten wie der VW-Tochter MOIA eingesetzt werden.

Kameras, Radar- und Lidar-Systeme checken die Umgebung im 360-Grad-Winkel

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Aktuell surren die E-Bullis im schwarz-weißen Tarnkleid und mit hohen Dachaufbauten über die Testrecke am Flughafen. VWN und Entwicklungspartner Argo AI – an dem unter anderem VW und Ford beteiligt sind – liefert die Technik, die autonomes Fahren möglich machen soll – das Self-Driving System (SDS). Die präzisen Daten für die intelligente Software liefert dabei eine Kombination aus Lidar-, Radar und Kamerasystemen. Daraus entsteht ein sehr genaues Verkehrsbild der Innenstädte.

Testrunden: Besonders wichtig ist der runde Lidar-Scanner auf dem Dach. Quelle: Ingo Barenschee

Argo testet das autonome Fahren aktiv vor allem in Stadtgebieten, so auch in München mit den ID. BUZZ AD1 -Prototypen. Das selbstfahrende System umfasst eine Reihe von Sensoren, Software und Computerplattformen, die eine 360-Grad-Erkennung der Fahrzeugumgebung ermöglichen. Die Daten sollen Aktionen von Fußgängern, Radfahrern und Fahrzeugen vorausberechnen und den Motor, die Bremsen und die Lenkung zu steuern – damit sich das Fahrzeug sicher im Stadtverkehr bewegt.

Kleinste Partikel erkennt das System in 400 Metern Entfernung

Während der Fahrt sind sowohl Nah- als auch Fernbereichs-Sensoren und – Kameras gefragt. Auf dem Dach der ID.BUZZ AD1 -Prototypen sitzt mit dem Argo Lidar ein Laserscanner, der im Gegensatz zu Radar-Systemen mit Lichtwellen arbeitet und Objekte aus einer Entfernung von bis zu 400 Metern erfassen kann. Sein patentierter Geiger-Modus besitzt die Fähigkeit, selbst kleinste Partikel (ein Photon) zu erkennen, so dass auch sehr schwach reflektierende Objekte erfasst werden.

Zur Galerie Volkswagen Nutzwagen und Argo AI sammeln im ID.BUZZ AD1 Daten fürs autonome Fahren

Die Zusammenarbeit von Argo AI und Volkswagen Nutzfahrzeuge im Entwicklungszentrum von Argo AI in Neufahrn bei München orientiert sich an der parallelen SDS-Entwicklung in Amerika. Argo verfügt neben seiner Teststrecke in den USA außerdem über einen neun Hektar großen geschlossenen Parcours am Münchner Flughafen, um hier gezielt auch eine Vielzahl typischer europäischer Verkehrssituationen zu testen.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Argo-Chef Bryan Salesky ist begeistert

„Die neue Testflotte von ID.BUZZ AD1 ist ein Meilenstein in unserer Partnerschaft mit Volkswagen Nutzfahrzeuge“, sagte Bryan Salesky, Gründer und CEO von Argo AI. „Aufbauend auf unserer fünfjährigen Entwicklung und den Erkenntnissen aus unserem Betrieb in großen, komplexen US-Städten freuen wir uns, jetzt mit den Tests auf den Straßen von München beginnen zu können, um den Start des selbstfahrenden kommerziellen Ridepooling-Dienstes mit MOIA vorzubereiten.“

Mit den Plänen für die Entwicklung autonomer Fahrdienste zeigen Volkswagen Nutzfahrzeuge, Argo AI und MOIA im IAA-Umfeld, wie der innerstädtische Verkehr durch Sammelfahrten entlastet und durch das fahrerlose System gleichzeitig sicherer wird. „Eine Umfelderkennung aus vierzehn Kameras, sechs Lidar- und elf Radar-Sensoren, über das gesamte Fahrzeug verteilt, kann wesentlich mehr erfassen als ein menschlicher Fahrer von seinem Sitzplatz aus“, erklärt Christian Senger, Bereichsleiter Autonomes Fahren bei VWN.

2025 sollen MOIA-Fahrzeuge in Hamburg selbstständig autonom fahren

Während VWN und Argo AI das autonome Fahrzeug sowie das Self-Driving System entwickeln, ist MOIA der Partner für einen autonomen Mobilitätsdienst. Ab 2025 soll MOIA der erste Nutzer des ID.BUZZ AD1 sein – in Hamburg.

Von Carsten Bischof