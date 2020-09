Volkswagen Nutzfahrzeuge eröffnet virtuelle Camper-Messe

Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge eröffnet am 4. September seinen ersten virtuellen Messestand für Reisemobile. In einem ungewöhnlichen Jahr bietet die Camper-Kultmarke dabei allen Vanlife-Fans und Globetrottern die Möglichkeit, die aktuellsten Reisemobile mit dem VW-Logo kennenzulernen. Das Messe-Highlight: der neue und kompakte Caddy California.

Ebenfalls im digitalen Fokus: alle Versionen des California 6.1 und Grand California. Darüber hinaus sind die verschiedensten Aufbauhersteller mit ihren neusten Modellen per Link dabei. Bis zum 11. September stehen den Besuchern des Messestandes auf Wunsch Experten zur Seite, die per Live-Stream die Reisemobile erläutern.

Der Clou der virtuellen Messe: Die ausgestellten Reisemobile sind einerseits dreidimensional per Computer „gerechnet“ – also digital dargestellt. Dadurch können sie von außen und innen auf dem Rechner, Tablet oder Smartphone betrachtet werden. Gleichzeitig existiert der Messestand aber auch real und mit ihm die Fahrzeuge. Deshalb ist es möglich, dass die Besucher einerseits die virtuell präsentierten Reisemobile anschauen können, andererseits aber ebenso mithilfe von Produktexperten vor Ort die Details der echten Fahrzeuge individuell in Augenschein nehmen.

Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert auf der neuen digitalen Plattform die nun aus drei Baureihen bestehende California-Familie erstmals gemeinsam: Caddy California, California 6.1 und Grand California. Kaum ein anderer Hersteller bietet ein ähnlich großes Camper-Spektrum.

Blick durch die Augen der Experten

Wer dem Link „http://bit.ly/start_virtueller-reisemobil-messestand“ folgt, betritt online den Messestand von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Hier kann der Gast durch die virtuelle Welt wandern und die in 3D dargestellten Ausstellungsfahrzeuge aus jeder Perspektive von außen und innen begutachten.

Wer seine ganz individuellen Fragen klären möchte, vereinbart direkt auf dem Online-Messestand einen Termin für eine Live-Beratung zu einem der ausgestellten Reisemobile. Die Experten sind in diesem Fall mit einer Datenbrille ausgestattet, über die ein persönlicher Live-Stream zum Gast aufgebaut wird. Der Besucher sieht dabei quasi durch die digitalen Augen des Experten das Fahrzeug auf seinem Bildschirm.

Wie stark der virtuelle Messestand in der realen Welt verankert ist zeigt die Tatsache, dass die Besucher Probefahrten und Beratungstermine vor Ort mit den deutschen Händlern vereinbaren können.

