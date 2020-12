Wolfsburg

Nicole Mommsen wird neue Leiterin der VW-Konzernkommunikation. In ihrer künftigen Funktion verantwortet sie die Kommunikation der Volkswagen AG und ist direkt dem Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess unterstellt. Nicole Mommsen folgt auf Peik von Bestenbostel, der zum 1. Januar 2021 in den Ruhestand geht. Mommsen kam im August diesen Jahres von Goldman Sachs zu VW und leitet seitdem die Unternehmenskommunikation.

„Ich hatte mit Peik von Bestenbostel in den vergangenen vier Jahren einen ebenso kompetenten wie loyalen Berater an meiner Seite, der die Konzernkommunikation in Zeiten der Dieselkrise, Transformation und Corona sicher gesteuert hat,“ sagt Herbert Diess. Peik von Bestenbostel sei insgesamt zwölf Jahre lang im VW-Konzern tätig gewesen.

VW-Chef Herbert Diess lobt die neue Kommunikations-Chefin

Mit Blick auf die Nachfolgerin sagt Diess: „ Nicole Mommsen hat sich schnell in den Konzern mit seinen komplexen Strukturen und Stakeholdern eingearbeitet und zügig die Unternehmenskommunikation neu aufgestellt, um den Fokus auf zentrale strategische Themen der Transformation, wie die Digitalisierung und Dekarbonisierung, zu schärfen.“

Bevor sie zu Volkswagen kam, verantwortete Nicole Mommsen vier Jahre lang die Kommunikation von Goldman Sachs im deutschsprachigen Raum. Zuvor leitete sie die globale externe Kommunikation des Wissenschafts- und Technologiekonzerns Merck in Darmstadt. Nicole Mommsen begann ihre Karriere im Jahr 2000 als Journalistin bei Bloomberg News. Von dort wechselte sie 2007 zur Deutschen Post DHL, um die Leitung der Finanzkommunikation zu übernehmen. Anschließend arbeitete sie vier Jahre lang als Beraterin für die strategische Kommunikationsberatung Brunswick Group.

