Wolfsburg

Über die Software zum Erfolg: Das ist das Credo der neuen Autowelt. Bisher hinkte Volkswagen auf diesem Gebiet gegenüber Hauptkonkurrenten wie Tesla noch hinterher, mit einem neuen umfassenden Update soll die Lücke nun geschlossen werden. Mit der Software-Generation 3.0 bringt Volkswagen eine Vielzahl neuer Funktionen in seine ID.-Flotte, erhöht den Bedienungskomfort und optimiert die Ladeleistung. Durch die Nutzung von Schwarmdaten und Fahrerassistenzsystemen der neuesten Generation macht Volkswagen zudem den nächsten Schritt in Richtung automatisiertes Fahren.

„Die neue ID. Software 3.0 ist ein Upgrade für unsere gesamte ID. Familie: Wir heben unsere Produkte auf ein neues Funktionslevel, denn wir arbeiten schneller, vernetzter und kundenorientierter“, erklärte VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich bei der Vorstellung der Software in Wolfsburg. „Wir werden auch hier wieder unserem Anspruch gerecht, hochwertige Technologien und Innovationen in allen Klassen anzubieten“, betonte er.

E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich: „Wir werden auch hier wieder unserem Anspruch gerecht, hochwertige Technologien und Innovationen in allen Klassen anzubieten.“ Quelle: Volkswagen AG

Volkswagen treibt damit die Transformation zum softwareorientierten Mobilitätsanbieter weiter voran – und macht Software-Integration und Over-the-Air Updates zu einer Kernkompetenz. Volkswagen hat dabei eine steile Lernkurve hinter sich. Gerade beim Anlauf des ID.3 machte die Software große Probleme. Viele Kunden klagten über Probleme. Mittlerweile habe man mit der aktuellen Software 2.3 jedoch den gewünschten Standard erreicht, mit der Version 3.0 lege VW jetzt sogar nochmal eine Schippe drauf und müsse sich auch vor der Konkurrenz wie Tesla nicht verstecken, sagte Ulbrich. Das Feedback auf die neue Software-Generation sei dementsprechend positiv.

Kundenfeedback wurde aufgegriffen

Und genau diese Kundenmeinung spielt bei der Weiterentwicklung der Software eine immer zentralere Rolle, erklärte Silke Bagschik. Leiterin Vertrieb und Marketing der Baureihe E-Mobility. „Wir stehen über den ID. Drivers Club im engen Austausch mit unseren Kunden.“ Viele hätten sich beispielsweise die Prozentangabe zum Batteriestatus in der Cockpitanzeige gewünscht. Also haben wir sie realisiert“, gibt sie ein Beispiel.

Bei allen angekommen ist die Idee der regelmäßigen Updates allerdings noch nicht. Was beim Smartphone bereits für jeden selbstverständlich ist, werde von einigen Auto-Kunden scheinbar noch als ungewohnt empfunden, berichtete Ulbrich. So hätten nur rund 85 Prozent der ID-Kunden ihr Fahrzeug bisher überhaupt online gestellt. „Da müssen wir noch mehr Anreize schaffen“, so der Entwicklungsvorstand Mit er neuen Software 3.o ist man auf dem besten Weg dahin,