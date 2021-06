Volkswagen: Nächste Woche läuft nur die Golf-Fertigung halbwegs normal

Wolfsburg

Schlechte Nachricht für Beschäftigte in der VW-Produktion: In der kommenden Woche stehen die Bänder in der Fertigung von Tiguan, Touran und Seat Tarraco still. Nur die Golf-Fertigung läuft mit halber Kraft weiter. Als Grund der Kurzarbeit nennt Volkswagen den Mangel an Halbleitern.

Frühschicht in der Golf-Fertigung läuft normal weiter

Konkret stehen die Montagebänder 1 und 4 von Montag, 21., bis Freitag, 25. Juni, still. Das ist die Fertigung von Touran, Tiguan und Tarraco. An den Montagelinien 2 und 3 – das ist die Golffertigung – läuft zumindest in der Zeit die normale Frühschicht. Die Spätschicht gibt es nur auf der Montagelinie 2 (für die Schicht 2), die Nachtschicht fällt auf beiden Montagelinien weg.

Wichtig: Bereiche mit Lieferverpflichtungen wie Presswerk oder Logistik sind von diesen Kurzarbeit-Regelungen nicht betroffen. Hier komme es „zu anteiligem Arbeitsausfall“, heißt es aus dem Unternehmen. Das heißt: Bestehende Aufträge werden abgearbeitet, es kann aber auch hier zu Kurzarbeit kommen.

Unerwartet kommt die Kurzarbeit nicht

Wirklich unerwartet kommen diese Nachrichten nicht: Volkswagen hat mehrfach darauf hingewiesen, dass der Halbleiter-Mangel die gesamte Autoindustrie noch eine ganze Weile beschäftigen werde – auch Volkswagen. Es werde eine harte Zeit auf das Unternehmen zukommen.

Andererseits hat Volkswagen angekündigt, auch im Werkurlaub die Golf-Fertigung weiterlaufen zu lassen, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten. Pointiert formuliert: Durch den Stopp der Fertigung von Tiguan, Touran und Tarraco spart Volkswagen wichtige Teile wie Chips – die das Unternehmen dann an anderer Stelle einsetzen kann – hier in der Golf-Fertigung. Man müsse Prioritäten setzen und die Ressourcen clever einsetzen.

Von Carsten Bischof