Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen: WAZ-Redakteur Carsten Bischof traf sich jetzt mit dem früheren Volkswagen-Chef (1982 bis Ende 1992) Carl H. Hahn zu einer ganz besonderen Reise. Hahn brachte Volkswagen in den 1980er Jahren nach China und schuf damit das finanzielle Rückgrat für die heutige Transformation zum Mobilitätsanbieter. 1990 schenkte die chinesische Führung dem damaligen VW-Chef Hahn eine Staatskarosse: den Hongqi („Rote Fahne“) CA-770. Genau mit dieser Staatskarosse aus dem Fundus der Autostadt fuhren Hahn und Bischof durch Wolfsburg und unternahmen gleichzeitig eine Reise in die Unternehmensgeschichte von Volkswagen.

Autostadt-Chef Wachs überraschte Hahn zum 90.Geburtstag mit der „Rote Fahne“

Die fast sechs Meter lange Limousine mit V8-Motor (5,6 Liter Hubraum und 220 PS) wurde 1981 vom chinesischen Hersteller FAW (First Automotive Works) gebaut und befindet sich heute im Fuhrpark des ZeitHauses der Autostadt. Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus und ZeitHaus-Chef Andreas Hornig bringen den Hongqi persönlich zum Büro von Hahn am Hollerplatz – und Hornig stellt sich als Chauffeur zur Verfügung. Carl Hahn lächelt: „Mit diesem Auto hat mich der damalige Autostadt-Geschäftsführer Otto Ferdinand Wachs zum 90. Geburtstag überrascht.“

Gespräch über China und die „Rote Fahne“: Ex-VW-Chef Carl H.Hahn und WAZ-Redakteur Carsten Bischof. Quelle: Boris Baschin

Vor wenigen Wochen feierte Hahn seinen 95. Geburtstag und wurde vom heutigen VW-Chef Herbert Diess für seine „weitsichtige China-Strategie“ gelobt. Hahn gibt das Kompliment zurück: „Herr Diess ist wie ich damals als erster Mann von Volkswagen direkt in China präsent – das ist nicht zu unterschätzen.“ Denn: „Ich war damals wie immer persönlich vor Ort. Die Chinesen hatten im Vorfeld Mitarbeiter zu Verhandlungen mit den Amerikanern nach Detroit geschickt. Nach unserem direkten und fruchtbaren Gespräch rief die chinesische Seite ihre Mitarbeiter aus Detroit zurück – mit mir haben sie weiter verhandelt.“ Er lächelt verschmitzt. „Heute verkauft Volkswagen rund 40 Prozent seiner Autos in China....“

Zur Person: Carl H. Hahn Carl H. Hahn wurde am 1. Juli 1926 in Chemnitz geboten, studierte Betriebswirtschaft. 1954 wurde er Assistent des VW-Generaldirektors Heinrich Nordhoff, der ihn 1959 zum Leiter von Volkswagen of America machte. Hahn gelang es, VW auf dem dortigen Markt solide zu etablieren. Dort heiratete Hahn auch seine in San Francisco geboren Frau Marisa, mit der er vier Kinder hat; Marisa Hahn starb vor einigen Jahren. Bis 1965 blieb Carl H. Hahn in den USA, nach einem Gastspiel bei Continental kehrte er 1982 als Vorstandsvorsitzender zu VW zurück, was er bis Ende 1992 blieb. Er gilt als Vater der Generation Golf, verantwortete die Seat- und Skoda-Übernahme, stellte die Weichen für Geschäfte mit China und führte Audi in die Premiumklasse. Hahn initiierte das Kunstmuseum, gründete seine Stiftung, wirkt in der Antonius-Holling- und der Volksbank-Brawo-Stiftung mit. Seit 1997 ist Carl H. Hahn Ehrenbürger Wolfsburgs.

Carl Hahn lobt die Verarbeitung des chinesischen Autos

Er habe seit jeher großen Respekt vor den Chinesen: „Seit Jahrhunderten ist China eine große Kultur- und Wirtschaftsnation.“ Er bewundere ihr Können und verweist auf den Hongqi CA-770: „Sehen Sie sich die Verarbeitung an. Oder die Notsitze – so kreativ waren wir in Deutschland nicht.“ Die Notsitze für Erwachsene im Heck lassen sich kinderleicht hochklappen. Die Materialien von Dachhimmel, Sitzen und Boden sind top, innen ist echtes Holz verarbeitet. Kein Wunder, dieses Fahrzeug war der chinesischen Staatsführung vorbehalten und kostete umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro. „Im Kommunismus sind manche gleicher als andere“, sagt Carl Hahn. Und schmunzelt.

Zwischenstopp: Carl Hahn ist dankbar, dass eine Schule in Wolfsburg nach ihm benannt ist. Quelle: Christian Gräber/Autostadt

Zwischenstopp am Wolfsburger Schloss: „Ist Wolfsburg nicht schön?“, fragt er. Er fühle sich hier sehr wohl: „Ich liebe Wolfsburg und die Wolfsburger“, betont er. „Wolfsburg ist mir zur Heimat geworden.“ Deshalb sei er – anders als andere Vorstandsvorsitzende – nach Wolfsburg gezogen und hier geblieben. Auch Volkswagen sei nach wie vor „mein Leben“.

Aufmerksam und neugierig verfolge er die Entwicklung des Konzerns: „Natürlich fährt dieser V8 wunderbar. Aber seine Zeit läuft ab. Die Zukunft gehört den elektrischen Autos – diese neue Technik will ich erleben. Ich fahre aktuell einen ID.3 und teste bald einen ID.4 – tolle Autos.“

ID.3 und ID.4 werden in China erfolgreich sein

Denen er einen erfolgreiche Karriere in China voraussagt: „Auch dank der Automobilindustrie ist der Wohlstand in China gestiegen, die Menschen möchten ein eigenes Auto fahren, aber ein sauberes. Der chinesische Markt ist groß und noch lange nicht gesättigt.“ Vor der Corona-Pandemie sei er zwei- bis dreimal pro Jahr in China gewesen – „ich bewundere dieses Land“. Und Wolfsburg bewundert seinen Ehrenbürger Carl H. Hahn – wie der nächste Zwischenstopp zeigt: die Carl-Hahn-Schule am Schachtweg. „Dass eine Berufsschule nach mir zu Lebzeiten benannt wird, macht mich stolz“, sagt er.

Dann mahnt er zum Aufbruch: Er müsse eine Dienstreise vorbereiten – er besuche die internationale Automobilausstellung in München. Auch mit 95 wolle er auf dem neuesten Stand bleiben. Denn, so sagt Carl H. Hahn: Das Leben sei eine einzige Bildungsreise. Das habe er unter anderem in China gelernt...

