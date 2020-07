Wolfsburg

Mit dem ID.3 bringt Volkswagen die Elektromobilität nun auf die Straße. Doch noch kann nicht jeder das Modell kaufen. Der Marktstart war bisher ausschließlich für den exklusiven Kreis der Vorbesteller bestimmt. Wer nicht dazu gehört, muss sich noch gedulden. Doch dann gibt es auch mehr Auswahl.

Frühbucher erhalten Vorteile

Seit dem 17. Juni kann in den meisten europäischen Ländern die auf 30 000 Fahrzeuge limitierte 1st Edition des ID.3 verbindlich bestellt werden – allerdings nur von registrierten Vorbestellern. Für diese hat Volkswagen zudem ein besonderes Angebot parat. Diese Kunden erhalten ihr Fahrzeug bereits im September und dazu eine Mitgliedschaft im ID.3 1st Mover Club. Dies beinhaltet verschiedene Kundenvorteile - und ein Softwareupdate für zwei ausstehende Digitalfunktionen zu Beginn des nächsten Jahres. Denn zum Marktstart im September werden die Funktion App Connect sowie der Fernbereich des Head-up-Displays – zwei von insgesamt 256 Funktionen – noch nicht aktiviert sein. Im Gegenzug werden ihnen drei Leasingraten geschenkt.

Vorbesteller, die etwas länger warten wollen, erhalten ihr Auto hingegen im vierten Quartal mit bereits allen Funktionen. Alle Fahrer der 1st Edition können sich über ein Jahr kostenfreies Aufladen ihres neuen Stromers freuen.

Kunden können fast 10 000 Euro sparen

Ob es solche speziellen Angebote auch für nicht Vorbesteller geben wird, steht laut Volkswagen derzeit noch nicht fest. Sicher ist hingegen: Ab dem 20. Juli ist der ID.3 dann auch für alle anderen Interessenten bestellbar. Und dank des Konjunkturprogramms der Bundesregierung ergibt sich auch ohne weitere Anreize erhebliches Sparpotential.

„Die Aufnahme des ID.3 auf die BAFA-Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge ist aktuell im Genehmigungsprozess. Sowie die Aufnahme erfolgt ist, werden alle ID.3 Varianten berechtigt sein, den vollen Umweltbonus und die Steuervorteile zu erhalten“, informiert VW auf WAZ-Anfrage. Derzeit beträgt der Umweltbonus 6570 Euro. Bei Inkrafttreten des Konjunkturpakets wird er nochmals um 3000 Euro erhöht. Die Genehmigung ist derweil nur eine reine Formalie.

Einstiegsvariante für unter 30 000 Euro

Des Weiteren wird der ID.3 nach der Frühbucherphase auch als abgespeckte Version für günstigere Preise erhältlich sein. Beginnen die Preise für die 1st Edition, die in drei vorkonfigurierten Ausstattungsvarianten erhältlich ist, bei knapp unter 40 000 Euro und reichen bis fast 50 000 Euro, wird die Einstiegsvariante voraussichtlich bei unter 30 000 Euro liegen. Damit will man das Problem angehen, dass reine Elektrofahrzeuge mit größerer Reichweite bisher für viele Verbraucher zu teuer waren. „Das Auto unterstreicht unseren Anspruch, alltagstaugliche und bezahlbare emissionsfreie Mobilität für alle anzubieten“, sagte VW-Kernmarken-Chef Ralf Brandstätter.

Acht Varianten stehen zunächst zur Verfügung

Den Kunden bietet sich dann zudem mehr Auswahl. Statt nur er drei Varianten der 1st Edition, bei dem die Käufer lediglich Spielraum bei der farblichen Gestaltung des Ex- und Interieurs haben, werden mi dem Vorverkaufsstart ab dem 20. Juli zunächst acht mögliche Varianten konfigurierbar sein. „Zu einem späteren Zeitpunkt folgt dann das gesamte Verkaufsprogramm“, so eine VW-Sprecherin.

Was den Zeitpunkt der Auslieferung angeht, ist dabei gar nicht so viel mehr Geduld notwendig. Auch Kunden, die ihren ID.3 erst nach der Frühbucherphase bestellen, könnten ihn noch in diesem Jahr in ihrer Einfahrt stehen haben. Denn auch für die Modelle jenseits der 1st Edition plant VW den Auslieferungsbeginn noch für das vierte Quartal.

