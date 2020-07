Wolfsburg

Mit einem Milliardenverlust schließt Volkswagen das erste Halbjahr ab. Die Pandemie hat dem Unternehmen stark zugesetzt. Doch Hoffnung für das zweite Halbjahr macht der Kernmarke neben der zunehmenden Erholung der Märkte vor allem die gestartete Produktoffensive. Allen voran der ID.3 legt anscheinend einen hervorragenden Start hin.

„Im zweiten Halbjahr erhoffen wir uns Rückenwind, denn unsere Modell-Offensive wird ihre volle Kraft entfalten“, zeigte sich Finanzvorstand Alexander Seitz zuversichtlich. „Wir bringen mit den Golf-Derivaten GTI, GTE oder Variant, dem Arteon und dem Tiguan noch viele attraktive Produkte auf dem Markt“, sagte auch Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Wichtigstes Modell ist dabei wohl der ID.3 als Auftakt in die Ära der Elektromobilität. Und der Hoffnungsträger erfüllt bisher seine Erwartungen.

Reaktionen auf den ID.3 sind bisher äußerst positiv

„Die Rezensionen der Fachpresse sind bisher über alle Grenzen hinweg positiv“, freute sich Stackmann. Auch bei den Kunden erfreue sich der Stromer enormer Beliebtheit. 37 000 Kunden hätten im letzten Jahr das Pre-Booking in Anspruch genommen. Seit rund vier Wochen kann dieser Personenkreis die First Edition des ID.3 bestellen. „Bisher haben wir 15 000 feste Bestellungen aus diesem Kreis – und das für ein Auto, dass die Kunden bisher nicht testen konnten. Das ist unseren Erfahrungen nach ein herausragender Start, das hatten wir so noch nicht“, berichtete Stackmann. Die weit überwiegende Teil dieser Kunden kann es zudem kaum erwarten, hinterm Steuer des ID.3 zu sitzen und wählt bei der Bestellung den früheren Auslieferungstermin – obwohl dort noch nicht alle Funktionen des Autos zur Verfügung stehen werden.

VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann: „Die Rezensionen der Fachpresse sind bisher über alle Grenzen hinweg positiv.“ Quelle: Roland Hermstein

Jeden Tag kommen jetzt – eine Woche zum Bestellstart für Nicht-Pre-Booker – weitere Bestellungen in nicht geringer Zahl hinzu. „Der ID.3 kommt in Europa sehr gut an, wir befinden uns voll auf Kurs“, bekräftigte Stackmann. Wenn das Auto ab der 38. Kalenderwoche erstmal in auch physisch in den Autohäusern steht, erhofft sich Volkswagen einen weiteren Schub.

ID.4 soll schon in diesem Jahr erstmals ausgeliefert werden

Von diesem soll dann auch das zweite Fahrzeug der ID-Familie unmittelbar profitieren. Denn in Kalenderwoche 39 soll der ID.4 seine offizielle Weltpremiere feiern, kündigte der Vertriebschef an. Bestellungen sollen dann parallel dazu möglich sein. Erste Auslieferungen des ID.4 sind ebenfalls schon für dieses Jahr geplant.

Zur Elektro-Offensive gehört auch die Hybridisierung. Hier sieht sich VW in diesem Jahr ebenfalls gut aufgestellt. In den kommenden Monaten kommen Plug-In Hybride des neuen Golf, des neuen Tiguan, der neuen Arteon-Familie und des Touareg auf den Markt. Hybride würden sich wegen der aktuellen Förderung großer Beliebtheit erfreuen, sagte Stackmann. Mit den neuen Modellvarianten hofft man, von diesem Trend zu profitieren.

Von Steffen Schmidt