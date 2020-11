Volkswagen Logistik-Chef Thomas Zernechel geht in Ruhestand

Wolfsburg

Stolze 16 Jahre lang leitete Thomas Zernechel die Volkswagen Konzernlogistik, jetzt geht er in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Simon Motter zum 1. Januar. „Thomas Zernechel hat die Logistik im Konzern entscheidend weiterentwickelt und die Prozesse über Werks-, Marken- und Konzernfunktionen zusammengeführt – und dadurch erhebliche Synergien geschaffen. Zudem hat er konsequent auf neue Technologien, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Logistik gesetzt und sie damit auf ein zukunftsfähiges Niveau gebracht. Nicht zuletzt hat Thomas Zernechel die Logistik des Konzerns mit seinem Team erfolgreich durch viele Krisen geführt – dazu gehört auch die aktuelle Corona-Situation. Wir bedanken uns sehr für die hervorragende Arbeit“, lobte Gerd Walker, Leiter Produktion und Logistik im Volkswagen Konzern.

Nachfolger ist schon seit 1. November in Wolfsburg

„Mit Simon Motter folgt ihm jetzt ein international erfahrener Konzernkenner und Vollblut-Logistiker, der die Themen Digitalisierung und Klimaschutz weiter vorantreiben wird“, so Walker. Motter wechselte bereits zum 1. November 2020 in die Konzernlogistik und bereitet sich auf die neue Aufgabe vor. Der geborene Berliner und studierte Wirtschaftsingenieur kommt von Audi, wo er bis zu seinem Wechsel nach Wolfsburg als Leiter Supply Chain des Werkes Ingolstadt tätig war. Zuvor war er Leiter der Internationalen Logistik bei Audi, der Betriebslogistik im Audi Motorenwerk im ungarischen Györ, der Prozess- und Konzeptentwicklung in der Audi Markenlogistik, und er war unter anderem auch in der Logistikoptimierung von SEAT im spanischen Martorell tätig.

Von der Redaktion