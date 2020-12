Wolfsburg

Tanzvideo im Elfenkostüm? Riesige Schneekanonen vor dem Werk? Ein Weihnachtsduette mit Bernd Osterloh? Ein Weihnachtspullover mit dem eigenen Konterfei für die Belegschaft? All diesen vermeintlichen Vorschlägen für die Gestaltung des diesjährigen Weihnachtsgrusses an die Belegschaft erteilt VW-Konzernchef Herbert Diess in einem kurzen Video eine Absage. „Wir wollten uns doch nur bedanken“, so Diess und genau das tut der Manager dann auch in dem kurzen und durchaus humoristischen Clip, der bereits seit letzter Woche im VW-Intranet kursiert und nun auch auf LinkedIn ausgespielt wurde.

Die Beschäftigten hätten in diesem enorm anstrengenden und herausforderndem Jahr „Großartiges geleistet“, dankt Diess den Mitarbeitern. Auch dadurch sei das Unternehmen vergleichsweise gut durch die Krise gekommen und sei auf das neue Jahr ebenso gut vorbereite. „Wir haben viele neue Produkte und viele neue Ideen“, sagte Diess. Der Belegschaft wünschte er jetzt ruhige, entspannte Tage im Kreise der Familie.

Auch der Betriebsrat sendet Dank und Grüße

Neben den warmen Worten des Konzern-Chefs bekamen die Mitarbeiter auch Weihnachtspost von der Betriebsratsspitze. In dem Brief ließen der Vorsitzende Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo das verrückte Jahr noch einmal Revue passieren. Golf-Anlauf, Feinschliff am ID.3, Tarifverhandlungen: Man habe zunächst mit voller Kraft losgelegt, nur um dann vom Corona-Virus komplett ausgebremst zu werden. „In wenigen Tagen mussten wir alle unser Leben umkrempeln und uns dieser unsichtbaren Gefahr stellen“, schreiben die beiden.

Auch man wenn mitten in der zweiten Welle der Pandemie steckt und die Krise noch nicht vorbei ist, könne die Belegschaft stolz auf das Geleistete sein. „Das in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat entwickelte Paket aus rund 100 Schutzmaßnahmen wurde eine Art Goldstandard in der Industrie. Bis heute ist die Aussage richtig, dass man im Werk besser vor Corona geschützt ist als draußen“, betonen Osterloh und Cavallo und dankten den Mitarbeitern für diesen außergewöhnlichen Einsatz und die Disziplin in Sachen Corona-Schutz.

Der Betriebsrat werde sich auch in diesen schwierigen Zeiten weiter für bessere Arbeitsbedingungen, sichere Arbeitsplätze und Verlässlichkeit einsetzen, versprachen die beiden und wünschten ihren Kollegen friedliche und schöne Feiertage sowie Gesundheit auch für ihre Familien.

