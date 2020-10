Volkswagen K 70 feiert Geburtstag: Limousine läutete neue Ära ein

Wolfsburg/Salzgitter

„Den VW K 70 lieben. Weil mit ihm ein völlig neues Kapitel VW beginnt.“ Mit diesem Werbeslogan kam vor 50 Jahren der Volkswagen K 70 auf den Markt. Mit wassergekühltem Frontantrieb und modernem Design leitete die Mittelklasse-Limousine eine neue Ära bei Volkswagen ein.

Am 20. Oktober 1970 präsentierte Volkswagen in Salzgitter mit einer Pressekonferenz den neuen K 70 und das eigens für den Bau dieses Fahrzeugs errichtete Werk. In den Presseunterlagen hieß es einleitend: „Ein neuer Volkswagen, anders als alle bisherigen – das ist der VW K 70.“ Tatsächlich wies die Stufenheck-Limousine an vielen Punkten in eine neue Richtung. Volkswagen stand mit diesem Modell an der Schwelle zu einer neuen Ära.

Erstmals ein VW mit Frontantrieb

Mit dem wassergekühlten Motor und Frontantrieb im K 70 vollzog Volkswagen den Wechsel zu einem für die Marke völlig neuen Antriebskonzept, das sich später mit Passat und Golf erfolgreich durchgesetzt hat. Der K 70 verfügte über ein den modernsten Standards entsprechendes Fahrwerk mit Einzelradaufhängung. Der außergewöhnlich lange Radstand ermöglichte einen besonders großen Innenraum und sorgte für ein besonders gutes Fahrgefühl.

Bei allem Komfort lag ein wesentlicher Schwerpunkt bei aktiver und passiver Sicherheit. Features wie die verstärkte Fahrgastzelle, Knautschzonen an Front und Heck, der Tank hinten im geschützten Raum sowie die serienmäßige Vorbereitung für Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen, setzten Maßstäbe.

Nicht zuletzt das heute noch modern anmutende, sachliche Design mit seinen klaren Linien war zukunftsweisend. Entworfen wurde die Stufenheck-Limousine von Claus Luthe, einem der bedeutendsten Automobildesigner seiner Zeit. Elemente seiner Handschrift prägten auch spätere Volkswagen-Modelle wie den Golf und den Polo.

Ein VW-Mitarbeiter erinnert sich

Einer, der den K 70 und die Zeit des Umbruchs bei Volkswagen von der ersten Stunde an miterlebt hat, ist Karl-Günter Queißer. Der heute 79-jährige begann 1970 seine Laufbahn bei Volkswagen im neuen Werk in Salzgitter als Maler und Lackierer. Er erinnert sich heute noch gut an die ersten Jahre, die eine Phase des Aufbruchs und der Veränderung waren.

Schnell war er von dem Auto mit seinem wassergekühlten Frontantrieb, den vier Türen und vor allem dem Platzangebot sowohl im Innen- als auch im Kofferraum überzeugt. Bereits im Herbst 1971 kaufte er seinen ersten K70. Bis dahin hatte er einen Käfer gefahren. Nach drei K 70 hielt dann ein Volkswagen Golf Einzug in seine Garage. „Es geht immer weiter“, sagt der Mann, der Veränderung grundsätzlich begrüßt und mit Freude erlebt.

Vom K 70 über den Golf zum ID.3

Heute fährt er beides: einen K 70 LS und einen Golf 8. Mit dem K 70 hat er sich einen Traum erfüllt und nimmt mit dem Oldtimer erfolgreich an Rallyes und Ausfahrten teil. Im September führte ihn ein Ausflug nach Salzgitter an seine alte Wirkungsstätte. Eigentlich hätte er mit seinem Fanclub den 50. Geburtstag des K 70 mit einer Ausfahrt und Jubiläumsveranstaltung feiern wollen, das ließen die Umstände in diesem Jahr leider nicht zu. So feierte er im „kleinen Kreis“ in Salzgitter mit Erinnerungen an eine ganz besondere Zeit. Immer wieder machen Mitarbeiter an dem ungewohnten Fahrzeug interessiert Halt – und der ehemalige Kollege Queißer beantwortet leidenschaftlich gerne jede Frage.

Besonders stolz ist er darauf, dass er bislang auch jede Generation des Golf gefahren ist. Mit dem Golf 8, dem „digitalen“, nimmt er Veränderung und Herausforderung wieder mit offenen Armen an, es geht eben immer weiter. Und für ihn steht fest: ein ID.3 kommt auch noch in die Garage.

