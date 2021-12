Wolfsburg/Hamburg

Ja, Bücher über Golf und Bulli gibt es wie Sand am Allerseestrand. Und dennoch existieren noch so viele Anekdoten rund um die Volkswagen-Ikonen, die einfach erzählt werden müssen. Der Motorjournalist Knut Simon – gebürtiger Königslutteraner – hat viele dieser kleinen Geschichten gesammelt und daraus zwei überaus lesenswerte, kurzweilige Bücher gemacht. Selbst Kenner der Materie werden hier noch das eine oder andere finden, das sie noch nicht wussten.

Insiderwissen mit Augenzwinkern präsentiert

Eines vorweg: Die Bücher „VW Golf“ (Untertitel „Sportler, Spießer, Spitzenreiter“) und „VW Bulli“ („Helfer, Hippie, Heckmotor“) sind beide im Essener Klartext-Verlag erschienen und sollten eigentlich in der hauseigenen „Klugscheißer“-Reihe veröffentlicht werden. Was zeigt: Es sind keine ernsten Sachbücher, sondern eine witzige, manchmal traurig machende Sammlung von Insider-Wissen, Anekdoten und Fakten. Untertitel der beiden Bücher: „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten.“ Das klingt braver als „Klugscheißer“, doch die Mission ist dieselbe: Insiderwissen weitergeben mit einem Augenzwinkern.

„Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“: Früher erschienen solche humorvollen Bücher in der „Klugscheißer“-Reihe. Quelle: Carsten Bischof

Insiderwissen hat der 52-jährige Journalist wahrlich viel. Kein Wunder: Seit 30 Jahren beschäftigt er sich beruflich mit der Volkswagen-Welt, sein Vater hat viele Jahre lang bei Volkswagen gearbeitet. „All das hat mir natürlich sehr geholfen“, sagt Knut Simon. „Ich habe sehr viele Quellen aus dem Volkswagen-Universum. Und mit vielen von ihnen habe ich persönlich gesprochen.“ Etwa mit Bulli-Entwickler Karl-Heinz Forytta, der ihm erklärte, wie er beim T3 Pritschenwagen eine undichte Stelle im „Tresor“ genannten Stauraum zwischen Motor und Fahrerkabine fand – er ließ sich direkt im Stauraum so lange über das Testgelände in Ehra-Lessien fahren, bis er Bohrungen der Holzleisten als die Übeltäter entlarvte.

Mit dem verbotenen T2 Allrad mitten in die Sahara

Andere Gesprächspartner nennt er sicherheitshalber nicht, ihre Geschichten hingegen schon: Etwa die von Transporter-Entwickler Gustav Mayer, der von seinem Chef Toni Schmücker gefragt wurde, was er Weihnachten mache: „Mit dem von Ihnen verbotenen T2 Allrad, der inzwischen fertiggestellt ist, in der Sahara Kreise fahren!“ Mayer steht auch im Mittelpunkt einer anderen Anekdote: VW stellte den neuen Golf damals US-Journalisten auf seinem Prüfgelände in Ehra-Lessien vor – die Reporter sollten das nagelneue Auto über einen Slalomparcours jagen – diese Prüfung absolvierte der Golf meisterlich. Dann wollte Mayer mit einem T2 durch den Pylonen-Kurs düsen – der Bulli kippte dabei um, Mayer hieß fortan „Wedel-Mayer“.

Das ist Knut Simon Knut Simon (52) wurde in Königslutter geboren und wuchs in einer Volkswagen-Familie auf. Sein Vater arbeitete viele Jahre lang als gelernter Werkstattmeister bei VW in Wolfsburg. Seine erste Autogeschichte schrieb Knut Simon im Alter von zehn Jahren und volontierte später beim „Wolfsburger Kurier“. Heute schreibt er als Freier Journalist für verschiedene Automagazine wie Auto Bild Klassik, Auto Bild, Oldtimer Markt und American Classics. Außerdem schreibt er seit vielen Jahren für (“Autogramm“) und über Volkswagen. Er lebt und arbeitet in Hamburg.

Herrlich auch die Anekdoten über VW-Designerin Gunhild Liljequist und ihre Art der Farbensuche. Oder warum es nie einen Leichenwagen in Form des T1 gab. Oder wie VW-Chef Rudolf Leiding zu seinem Kosenamen „Hühner-Rudi“ kam.

Das „Auto 2000“ versetzte Opel in Angst und Schrecken

Auch das Golf-Buch strotzt vor Randgeschichten: So erklärt Knut Simon, wieso Volkswagen Leichen als Crash Test Dummies verwendete und wieso seine Konzeptstudie „Auto 2000“ (der neue Golf) Konkurrenten Opel in Angst und Schrecken versetzte. Schön auch das Zusammentreffen des deutschen Kultdesigners Luigi Colani mit VW-Presse-Chef Anton Konrad. Oder die Geschichte, warum der Golf plötzlich übers Wasser gleiten konnte. Oder wie VW die Qualitätsmängel beim Golf 1 still und heimlich bekämpfte. Klasse auch die wahre Entstehungsgeschichte des Golf GTI, der ohne Wissen des Vorstands auf die Räder gestellt wurde. Wer heimlich dabei half? Der spätere VW-Chef Ferdinand Piech.

Die beiden Bücher von Knut Simon über den VW Golf und den VW Bulli sind frisch im Klartext-Verlag erschienen und kosten jeweils 16,95 Euro.

Von Carsten Bischof