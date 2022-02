Wolfsburg

Deutschlandweit nimmt das Interesse an Corona-Schutzimpfungen ab. Das bekommt auch Volkswagen zu spüren und ändert seine Impfkampagne. Für Wolfsburg heißt das: Das VW-Impfzentrum zieht aus dem Hafen 1 in den Kubus am Bahnhof. Zudem endet das Impfangebot für Angehörige von VW-Beschäftigten am 7. Februar. Wichtig: Alle VW-Mitarbeitenden können sich aber weiterhin bei Volkswagen impfen lassen.

„Impfangebot für alle Beschäftigten bleibt bestehen“

„Auch wenn wir unsere Impfzentren ab kommender Woche teilweise herunterfahren, bleibt das Impfangebot für unsere Beschäftigten weiterhin bestehen“, stellte VW-Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian in einem internen Podcast noch einmal klar. Für Wolfsburg bedeutet das: „Wir werden das große Impfzentrum Hafen 1 demnächst schließen und in den Kubus nebenan ziehen“, erklärt Dr. Andre Lenz, Leiter des Impfzentrums am Standort Wolfsburg.

Mit gutem Beispiel voran: VW-Personalvorstand Gunnar Kilian (r.) lässt sich vom Leiter des Gesundheitswesens, Lars Nachbar, gegen Corona impfen. Quelle: Volkswagen

Eine VW-Sprecherin betonte gegenüber AZ/WAZ: „Beschäftigte von Volkswagen und Tochterunternehmen können sich weiterhin im Regelbetrieb der Gesundheitswesen impfen lassen.“ Das gelte für alle Volkswagen-Standorte: Die Gesundheitswesen an den Standorten würden vor Ort entscheiden, ob die Covid-19-Impfung künftig weiterhin in bestehenden Impfzentren erfolge oder an einem anderen Ort.

Nachfrage nach Impfungen lässt nach

Dr. Andree Hillebrecht, Leitender Werkarzt am Standort Hannover und Projektleiter Covid-19-Impfungen, berichtet: „Wir verzeichnen an allen Standorten auch bei den Beschäftigten einen deutlichen Rückgang bei den Nachfragen nach Impfungen.“ Deshalb werde die Covid-19-Impfung nun in den Regelbetrieb der Gesundheitswesen an den Standorten integriert.

Wichtig: Zum 7. Februar werde Volkswagen die Impfung von Angehörigen von VW-Beschäftigen beenden, denn: Zum einen lasse das Interesse daran nach, zum anderen gebe es mittlerweile wieder genügend öffentliche Impfangebote. Was im ersten Moment wie eine schlechte Nachricht klingt, ist für Volkswagen hingegen eine gute Nachricht: Die Nachfrage an Impfungen sinke ja wegen der „zunehmenden Durchimpfung der Bevölkerung“. Im Klartext: Die Impfquote ist mittlerweile so hoch, dass immer weniger Leute überhaupt noch eine Impfung benötigen.

Bisher 114 000 Impfungen an VW-Standorten

Volkswagen nennt hierzu eine konkrete Zahl: „Bisher sind an den deutschen Volkswagen-Standorten inklusive Volkswagen Sachsen und Osnabrück insgesamt 114.000 Impfungen erfolgt.“ Sollte es neue Empfehlungen und Vorgaben geben, ist das Volkswagen Gesundheitswesen laut Andree Hillebrecht „gut vorbereitet“.

Er sagt: „Bei Veränderungen haben wir gezeigt, dass wir schnell ein angepasstes Angebot machen können. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir kommen unserer Verpflichtung weiter nach und sind in sehr engem Austausch mit allen relevanten Gremien.“ Man werde sich weiterhin an die Empfehlungen des RKI und die Vorgaben der jeweiligen Landesregierungen halten.

Von Carsten Bischof