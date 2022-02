Wolfsburg

Der Countdown läuft: In fast genau einem Monat wird Volkswagen den ID.Buzz der Öffentlichkeit präsentieren. Am 9. März feiert der elektrische Nachfolger des legendären Bulli seine digitale Weltpremiere. Er tritt damit in die riesigen Fußstapfen eines der ikonischsten Modelle der Automobilgeschichte. Um Vergangenheit und Zukunft des Bulli gleichermaßen zu feiern, ruft die AZ/WAZ ihre Leser zu einer besonderen Aktion auf.

Der Bulli steht wie kaum eine anderes Fahrzeuge für Emotionen und eine bestimmtes Lebensgefühl. Über Generationen fuhr sich das Kultmobil in die Herzen seiner Besitzer und eroberte weltweit eine riesige Fangemeinde. Nachdem der VW-Bus 1950 in Wolfsburg erstmals von den Bändern lief, prägte der Alleskönner mit seien unzähligen Nutzungsvarianten das deutsche Wirtschaftswunder.

Der Bulli als Freiheitssymbol

Mit dem Samba-Modell des T1, der bis heute beliebtesten Variante, legt VW zudem die Basis für erste Wohnmobile und damit auch für einen weiteren Mythos, der den Bulli umgibt. Mit seinem schnuckeligen und farbenfrohen Aussehen wird er zum Symbol der Flower-Power-Bewegung und steht damit fortan für Freiheit und Frieden. Noch heute ziehen unzählige Surfer mit ihrem VW-Bus von Strand zu Strand. Mit Camping-Varianten macht VW den Traum vom Wohnzimmer auf vier Rädern für viele erschwinglich und beschert Generationen damit unzählige tolle Erinnerungen.

Die California-Version des T3: Der Bulli bescherte unzähligen Menschen schöne Urlaubserinnerungen. Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Der Bulli ist als treuer Begleiter immer tief in das Leben der Menschen integriert. Mit jedem zurückgelegten Kilometer schreibt der Bulli damit Geschichte, wird reicher an Erinnerungen und gewinnt an ideellem Wert für den Besitzer.

Gehören auch Sie zu den glücklichen Bulli-Besitzern oder haben eine ganz besondere Geschichte zu dem Fahrzeug zu erzählen? Dann schicken Sie uns gerne bis Ende Februar eine E-Mail mit Bulli-Foto und dem Grund, warum Sie den Bulli lieben an redaktion@waz-online.de. Im Vorfeld der ID-Buzz-Premiere veröffentlichen wir die Leser-Statements dann in der AZ/WAZ und auf unseren Online-Kanälen.

Von der Redaktion