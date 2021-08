Wolfsburg

Alle Augen ruhen bei der Elektro-Offensive von Volkswagen auf der neuen ID.-Familie. Momentan liegt aber ein elektrifiziertes Verbrenner-Modell von VW bei den Zulassungszahlen vorn. Laut Kraftfahrzeug-Bundesamt kamen im Juli 2556 e-Ups auf die Straße. Jedes zehnte zugelassene reine E-Auto (BEV) in Deutschland war ein Up. Dahinter folgen von der Kernmarke VW der ID.3 mit 2180 und der ID.4 mit 1036 Fahrzeugen. Dank der E-Auto-Kaufprämie explodierte für den schon als Auslaufmodell abgeschriebenen e-Up die Nachfrage. Aus demselben Grund ist der Elektroflitzer allerdings derzeit auch nicht bestellbar.

Elektrische Antriebe legen weiter zu

Insgesamt legen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in der Zulassungsstatistik weiter zu (plus 51,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Mit rund 25 500 Elektrofahrzeugen erreicht der Anteil der reinen Stromer an den Zulassungszahlen inzwischen einen Anteil von 10,8 Prozent. Außerdem rollten rund 30 000 Plug-In-Hybride im Juli auf die Straße (12,8 Prozent), die immerhin auf Kurzstrecken rein elektrisch fahren können. Bei den Hybridantrieben beträgt der Anteil an den Gesamtzulassungen mit knapp 70 000 Fahrzeugen 29,5 Prozent.

Von den im Juli zugelassenen E-Autos trug mehr als jedes fünfte Fahrzeug ein ­VW-Emblem am Kühlergrill: Von den 25 464 Elektrofahrzeugen kamen 5801 von den Wolfsburgern (22,8 Prozent). Zum Vergleich: Von Konkurrent Tesla kamen im selben Zeitraum gerade einmal 489 Fahrzeuge auf die Straße.

Die Zulassungszahlen beim Golf bröckeln

Insgesamt gab es bei Volkswagen in der Zulassungsstatistik einen Rückgang 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, die Wolfsburger bleiben aber mit 49 808 Fahrzeugen und damit einem Anteil von 21,1 unangefochten vorn.

Während der Up stark zulegen konnte (plus 53,6 Prozent) und auch die Zulassungszahlen beim Mini-SUV T-Cross zehn Prozent über dem Vorjahresmonat lagen, gab es einen Rückgang beim VW Golf von knapp 40 Prozent. Zwar bleibt das Brot-und-Butter-Modell Spitzenreiter bei den Zulassungszahlen, doch die Zahlen bröckeln weiter angesichts des steigenden Absatzes des kompakten ­E-Modells aus eigenem Hause und dem SUV-Boom. Unter den beliebtesten Modellen folgen auf den VW Golf (10 005 Zulassungen) der T-Roc (5887) und der Tiguan (5249).

Von Christian Opel