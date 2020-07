Volkswagen: ID.3 kann ab 20. Juli bestellt werden

Wolfsburg

Jetzt bringt Volkswagen die Elektro-Offensive endgültig auf die Straße: Vier Wochen nach dem Bestellstart der limitierten ID.3 1st Edition für Frühbucher öffnet Volkswagen am 20. Juli 2020 die Bestellsysteme für die Öffentlichkeit. Kunden in vielen europäischen Ländern können bei ihrem Händler aus sieben vorkonfigurierten ID.3 Modellen wählen und gleich das passende Ladeequipment mitbestellen. Für alle sieben ID.3 Modelle können Kunden in Deutschland die maximale Förderung des Umweltbonus in Höhe von 9480 Euro beantragen.

„Wir sind überwältigt, dass uns so viele Frühbucher die Treue gehalten haben. Der Großteil dieser Kunden hat seinen ID.3 bereits beim Handel bestellt. Für die vielen anderen Interessenten, die wir auf den Serien-Verkaufsstart vertrösten mussten, geht es jetzt endlich los: Ab dem 20. Juli können sie bei ihrem Händler ihren ID.3 aus einer Auswahl von sieben mit den beliebtesten Features vorkonfigurierten Modellen bestellen“, sagt Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen.

Anzeige

Sieben Varianten stehen zur Verfügung

„Life“, „Style“, „Business“, „Family“, „Tech“ und „Max“: So heißen die sechs der sieben ab dem 20. Juli bestellbaren und bereits ab Oktober lieferbaren vorkonfigurierten Modelle. Die Preise liegen dabei zwischen 37 787 Euro und 45 917 Euro. Alle sechs Varianten basieren auf dem Basismodell ID.3 „Pro Performance“ mit einer 58-kWh-Batterie für bis zu 420 Kilometer Reichweite und einem 150kW Performance Heckantrieb. Ohne Zusatzausstattung liegt der ID.3 „Pro Performance“ bei 35 574 Euro.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für die vorkonfigurierten Modelle kommen je nach Kundengruppe die am häufigsten nachgefragten Ausstattungspakete hinzu. Darüber hinaus hat jeder Kunde die freie Wahl bei Farben und den Exterieur Style Paketen, Felgen und Innenausstattungen sowie weiteren einzeln bestellbaren Optionen.

Einstiegsmodell folgt in wenigen Monaten

Das siebte und ebenfalls ab 20. Juli bestellbare vorkonfigurierte Modell „Tour“ für 48 432 Euro basiert auf dem Viersitzer-Modell ID.3 ProS, das die Möglichkeit für eine größere Batterie (77 kWh Netto-Batterie-Energie-Inhalt) für bis zu 550 Kilometer Reichweite und einer 125kW DC Ladeleistung bietet. In der Basisausstattung kostet es 40 936 Euro. Das Einstiegsmodell ID.3 Pure mit bis zu 330 Kilometer Reichweite für unter 30 000 Euro wird in wenigen Monaten ebenfalls bestellbar sein.

Vergünstigungen bei We Charge

Pünktlich zum Serienstart können deutsche Kunden einen Vertrag über die Belieferung mit Volkswagen Naturstrom abschließen. Zum Laden ist über Elli außerdem ein breites Portfolio an ID.Chargern und ein „Rundum Sorglos Installationsservice“ bestellbar. Alle sieben ID.3 Modelle haben die Schnellladefunktion an Bord. Kunden bekommen je nach Land für bis zu drei Jahre gebührenfrei den ID.-Vorzugstarif bei We Charge mit Zugang zu öffentlichem Laden in Europa inklusive dem IONITY Schnellladenetz. Hier kann für 55 Cent pro Kilowattstunde mit bis zu 125 kW geladen werden.

Von Steffen Schmidt