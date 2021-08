Volkswagen ID.3 feiert Premiere in China

Wolfsburg/Chengdu

Volkswagen stärkt im Rahmen seiner Accelerate-Strategie die E-Offensive in China. Der ID.3, der in vielen europäischen Ländern mittlerweile zu den meistverkauften E-Autos gehört, wird ab dem vierten Quartal nun auch auf dem weltweit größten Markt für Elektromobilität angeboten. Seine China-Premiere feierte der Kompaktwagen jetzt auf der Automobilmesse in Chengdu.

„Die weltweite Elektrifizierungs-Offensive von Volkswagen nimmt weiter schnell an Fahrt auf. Nach dem ID.4 und dem ID.6 führen wir mit dem ID.3 innerhalb von nur sechs Monaten bereits die dritte vollelektrische Modellreihe in China ein. Damit machen wir deutlich, dass wir neben Europa auch in China eine führende Marktposition bei Elektro-Fahrzeugen anstreben“, sagte Volkswagen Marken-Chef Ralf Brandstätter.

VW-Markenchef Ralf Brandstätter: „Damit machen wir deutlich, dass wir neben Europa auch in China eine führende Marktposition bei Elektro-Fahrzeugen anstreben.“ Quelle: Dietmar Theis

VW verdoppelt E-Absatz in China monatlich

Nach dem Messeauftritt in Chengdu können sich die chinesischen Kunden noch vor dem Marktstart im vierten Quartal einen ID.3 über ein Frühbuchersystem reservieren lassen. Bereits in den vergangenen Monaten hatten sich immer mehr Kunden für einen ID.4 oder ID.6 entschieden. So verdoppelten sich die Auslieferungen der ID.-Familie in den vergangen drei Monaten von 1500 Einheiten im Mai über rund 3000 im Juni und 5800 im Juli. Bis Ende des Jahres sollen – wenn die Halbleiter-Versorgung mitspielt – 80 000 bis 100 000 Fahrzeuge der ID-Familie an Kunden in China ausgeliefert werden.

Dr. Stephan Wöllenstein, Volkswagen China: „Das Feedback unser Kunden ist vielversprechend.“ Quelle: Volkswagen

Volkswagen China-Chef Stephan Wöllenstein sagt: „Mit dem ID.4 und dem ID.6 haben wir in den vergangenen Monaten zwei starke Modellreihen erfolgreich in den Markt eingeführt. Das Feedback unser Kunden ist vielversprechend, die Auslieferungszahlen entsprechen unseren Erwartungen. Mit dem ID.3 schaffen wir für unsere Kunden jetzt ein Angebot im wichtigen Kompaktsegment und decken so zusammen mit den weiteren ID.-Modellen einen großen Teil des Marktes ab.“

