Volkswagen ID.3 brennt in Groningen aus

Wolfsburg/Groningen

Ein ID.3 von Volkswagen ist am Wochenende im holländischen Groningen in Brand geraten. Die Besitzerin und ihr Kind kamen mit dem Schrecken davon. Die Ursache für das Unglück ist noch ungeklärt.

Nach Berichten niederländischer Medien hatte die Besitzerin des Autos ihr Kind bereits in den Wagen gesetzt. Als sie das Ladekabel von ihrem ID.3 zog und einstieg, bemerkte sie Rauchentwicklung. Geistesgegenwärtig nahm sie ihr Kind und entfernte sich von dem Auto.

Sekunden später stand das Fahrzeug in Flammen. Anwohner berichteten sogar von mehreren Explosionen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Elektroauto schließlich löschen.

Die Ursache für den Fahrzeugbrand ist noch ungeklärt. VW teilte mit, man könne ein Statement erst nach ausführlicher Untersuchung des Fahrzeugs und der Umstände abgeben.

Fakt ist: Fahrzeuge – elektrisch oder nicht – geraten immer wieder in Brand. In Deutschland kommt es täglich zu rund 40 dieser Vorfälle. Fast alle davon sind in Verbrenner. Das Brandrisiko eines E-Autos wurde zuletzt auch auf Anfrage der FDP-Fraktion von der Bundesregierung als gleichwertig zu dem eines Verbrenners eingestuft.

Von Steffen Schmidt