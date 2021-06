Wolfsburg

VW-Chef Herbert Diess lässt keine Gelegenheit aus, um für die Elektromobilität zu werben. Konsequent treibt er den Wandel Volkswagens zum E-Auto-Anbieter voran und lässt dabei kaum ein Stein auf dem anderen. Dass er aber auch Benzin im Blut und ein Herz für die Wurzeln Volkswagens hat, zeigte Diess jetzt bei einer Oldtimer-Rallye in Italien. Bei der „Stella Alpina“ rund um den Ort Madonna di Campiglio fuhr er mit einem VW-Käfer ein Wochenende lang durch die Dolomiten.

Genoss die Klassiker-Fahrt sichtlich: Herbert Diess. Quelle: Kai-Uwe Knoth

Fotos von der Rundfahrt postete er anschließend auf seinem LinkedIn-Profil – zusammen mit einem Lobgesang auf das legendäre Modell. „Ich habe es genossen, eines der ikonischsten Autos zu fahren, die VW bisher gebaut hat - ein Auto, das einer ganzen Generation individuelle Freiheit und Mobilität vermittelte“, schwärmte Diess. Insbesondere nach den Corona-Entbehrungen sei die Ausfahrt ein wunderbares Erlebnis gewesen.

Diess: Ende der individuellen Mobilität ist keine Lösung

Doch Herbert Diess wäre nicht Herbert Diess wenn er diese Gelegenheit nicht auch für Werbung für die Elektromobilität und ein Statement in der Klimadebatte zu setzen. Dabei bezog er sich vor allem auf die auch auf die Forderungen von Klima-Aktivisten wie Greenpeace. Das Ende der individuellen Mobilität sei nicht die Lösung, betonte Diess. Denn mit dem Ende des Autos würden die Menschen auch ein Stück ihrer individuellen Freiheit und Lebensqualität verlieren.

Diess: „Der Käfer hat einer ganzen Generation individuelle Freiheit gebracht.“ Quelle: Kai-Uwe Knoth

Im Gegenteil: „Ich bin überzeugt, dass neue Technologien, E-Mobilität und automatisiertes Fahren mehr, nicht weniger, Menschen ermöglichen werden, Autos zu fahren und ihre individuelle Freiheit zu genießen oder einfach nur Spaß zu haben“, schreibt der VW-Chef.

Und auch wenn zumindest die Entwicklung neuer Verbrenner-Fahrzeuge wohl immer näher an ihr Ablaufdatum rückt, bedeute das nicht die Abkehr von den geliebten Oldtimern. „Auch für den gelegentlichen Tag mit einem historischen Schatz wie dem Volkswagen Käfer oder einem Porsche 911 wird es einen Platz in einer emissionsfreien Zukunft geben“, so Diess.

Von Steffen Schmidt