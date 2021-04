Wolfsburg/Bratislava

Die Produktionsplanung bei Volkswagen gleicht aufgrund des akuten weltweiten Halbleiter-Mangels derzeit einer Achterbahnfahrt. Immer wieder fallen seit Jahresbeginn nicht nur im Wolfsburger Stammwerk schichten aus, muss die Produktion an einzelnen Linien sogar ganz ausgesetzt werden. Zuletzt war in dieser Woche die Golf-Fertigung betroffen. Die Frühschicht wurde für die gesamte Woche abgesagt. Doch jetzt gibt es zumindest teilweise die Kehrtwende.

Sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag kann an den Golf-Linien nun doch normal und ganztägig produziert werden. Das teilte Volkswagen am Dienstagmittag mit.

Dabei dürfte es sich jedoch um eine kurzzeitige und situative Erholung auf dem Halbleitermarkt handeln. Denn von flächendeckender Entspannung auf dem Markt kann längst nicht die Rede sein. So gab die VW-Tochter Skoda gerade erst am Montag bekannt, dass die gesamte SUV-Produktion im Werk im slowakischen Bratislava ab Donnerstag bis zum 7. Mai unterbrochen werden muss.

SUV-Produktion in Bratislava steht bis 7. Mai still

Der Standort Bratislava nimmt innerhalb des Volkswagen-Konzerns eine wichtige Position ein. Dort werden Autos von fünf Marken zugleich hergestellt. Derzeit bauen die rund 12000 Mitarbeiter von Volkswagen Slovakia in Bratislava und zwei kleineren Standorten unter anderem den VW Touareg und Porsche Cayenne sowie den Audi Q7 und Q8, sowie auch die Modelle Volkswagen Up, Seat Mii und Skoda Citigo. Die Kleinwagenproduktion soll aber zunächst vom Chipmangel nicht betroffen sein.

Wobei die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass sich das jederzeit ändern kann. Und diese Unsicherheit gilt wohl noch einige Zeit. „Die Halbleiter-Krise betrifft die gesamte Industrie, nicht nur die Automobilindustrie. Sie umfasst alle Marken, alle Bauteile – und sie wird uns auch noch länger beschäftigen. Denn: Die Nachfrage nach Chips ist immer noch höher als das Angebot“, erklärte Volkswagens Konzern-Einkaufsvorstand Murat Aksel jüngst. Man müsse um jedes Fahrzeug kämpfen.

Künftig wolle sich der Konzern deswegen im Einkauf startegisch anders aufstellen, sich unter anderem stärker vernetzen und so die gesamte Lieferkette stärker im Blick behalten. „Die Leitfrage wird sein: Was ist das kritische Bauteil im Fahrzeug? Wenn wir dafür den Blick noch mehr geschärft haben, gilt es potenzielle Engpässe erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten – noch bevor überhaupt eine kritische Situation entsteht. Wir müssen auf allen Märkten das Gras wachsen hören“, so Aksel. Bis dahin allerdings muss VW bei der Produktionsplanung weiter auf Sicht fahren.

Von Steffen Schmidt