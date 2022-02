Warmenau

„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“: Mit diesem berühmten Zitat aus Goethes „Faust“ könnte man aktuell die Gemütslage in Warmenau auf den Punkt bringen. Dort soll – das wird nach der Betriebsversammlung bei Volkswagen am vergangenen Mittwoch immer wahrscheinlicher – voraussichtlich die neue Fabrik für das Fahrzugprojekt Trinity gebaut werden. Von der Politik, inklusive Ortsrat, gab es dafür bereits grünes Licht. Vorbehalte und Sorgen existieren trotzdem. Das Thema polarisiert.

Wie sehr, das zeigt ein Blick auf die Internetseite change.org. Auf der Kampagnenplattform können Bürger unkompliziert Petitionen starten. In den letzten Tagen gingen dort gleich zwei Petitionen online: Eine gegen den Bau des Trinity-Werks in Warmenau und eine dafür.

Petition gegen Trinity-Werk hat schon fast 500 Unterzeichner

Erstere hat dabei bisher deutlich mehr Unterstützer gefunden. Schon 480 Personen (Stand Sonntagabend) haben sich dort gegen das Vorhaben ausgesprochen – das sind nach wenigen Tagen bereits fast so viele, wie das 495 Seelen-Dorf Einwohner hat.

Bisher grüne Wiese: Hier könnte bald die neue Trinity-Fabrik gebaut werden.

Die Urheber der Petition argumentieren hauptsächlich mit dem Naturschutz: Aktuell würden die angedachten Flächen vor allem landwirtschaftlich, aber auch von unzähligen Bürgern als Naherholungsgebiet und als Arbeitsweg mit dem Fahrrad genutzt. Mit der neuen Fabrik gingen rund 100 Hektar Land unwiederbringlich für die Nahrungsmittelproduktion und die Natur verloren. „In einer Zeit, wo jeder Einzelne versucht die Umwelt zu schonen und seinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, kann die Neuversiegelung von Flächen nicht der richtige Weg sein. Stattdessen wäre es die Pflicht des VW-Konzerns, mit gutem Beispiel voran zu gehen und das neue Werk zum Beispiel auf bereits industriell genutzten Flächen zu errichten“, so die Forderung.

Sorgen machen sich die Unterzeichner zudem um die Regenwasser-Versickerung, die durch die Versiegelung einer so großen Fläche maßgeblich beeinträchtigt werden würde, und die aktuell auf den Flächen lebenden Wildtieren. „Auch die Schaffung von Arbeitsplätzen kann kein Argument sein für ein Werk, das größtenteils automatisiert produzieren soll“, heißt es weiter.

Warmenau und die Verantwortung für die Arbeitsplätze

Genau das jedoch ist das Hauptargument der anderen Petition. „Das neue Trinity-Werk von Volkswagen soll nicht in Helmstedt, in Polen oder in China gebaut werden, sondern in unsere Region“, heißt es dort kurz und bündig. Die Unterstützung der Petition hält sich bisher allerdings in Grenzen. Erst 11 Personen haben online unterschrieben.

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns.

Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns kann sich in beide Positionen gut hineinversetzen. „Das ist eine schwere Entscheidung. Wir sitzen quasi zwischen den Stühlen.“ Auf der einen Seite Sorgen um die Natur und Ängste um zusätzliche Belastungen etwa durch noch mehr Verkehr. Auf der anderen Seite die Verantwortung für den künftigen Wirtschaftsstandort Wolfsburg und die Arbeitsplätze.

Letzteres gab bisher in den politischen Diskussionen den Ausschlag, so dass sich Ortsrat und Stadtrat einstimmig für einen möglichen Bau des Werks in Warmenau aussprachen. Auch, weil man sich diesem möglichen Schicksal schon lange bewusst ist. Die dortigen Flächen seien von den Eigentümern schon vor 20 Jahren verkauft worden und für eine Erweiterung des Volkswagen-Werks komme zudem nur diese Richtung in Frage. Von daher sei es im Prinzip nur eine Frage der Zeit gewesen, hieß es im Ortsrat.

Angelika Jahns: „So etwas kann ein Dorf spalten“

Unadressiert sollen die Sorgen natürlich dennoch nicht bleiben. In der Ortsratssitzung forderten die Politiker nachdrücklich ein Verkehrskonzept und eine breite Bürgerbeteiligung. Die Stadt macht bisher den Anschein, dem nachkommen zu wollen. Die Auswirkungen auf die Einwohner sollen so gering wie möglich gehalten werden. Für Lärm- und Naturschutz sollen höchste Standards gelten, versichert Stadtbaurat Kai-Uwe Hirscheide.

Das müsse auch sein, ist Jahns überzeugt. Sie weiß, dass die Diskussionen um das Trinity-Werk nicht nur im Internet, sondern auch im Ort geführt werden. Die Bürger müssten deswegen zwingend mitgenommen werden. Sie hofft, das beide Seiten Interesse an einer konstruktiven Lösung haben. Denn: „Solche Großprojekte haben die Macht, einen Ort zu spalten“, sorgt sie sich um die Dorfgemeinschaft.

