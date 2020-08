Wolfsburg

Der frühere Wolfsburger VW-Werkleiter Siegfried Fiebig ist tot. Er starb am vergangenen Wochenende im Alter von 65 Jahren in Braunschweig und hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Vier Jahrzehnte lang hatte der gebürtige Bielefelder den Konzern mitgestaltet, von 2007 bis 2014 als Werkleiter in Wolfsburg. Er galt als hemdsärmelig und zupackend.

„Mit großer Bestürzung haben wir von dem Tod von Prof. Dr. Siegfried Fiebig erfahren. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei seiner Frau und seinen Kindern. Siegfried Fiebig war einer unserer besten und erfahrensten Produktionsmanager. Die Marke Volkswagen und insbesondere die Standorte Wolfsburg, Emden und Zwickau verdanken ihm unendlich viel in ihrer Fortentwicklung“, sagte Personalvorstand Gunnar Kilian. „Persönlich verband mich mit Siggi Fiebig in seiner Wolfsburger und Zwickauer Zeit eine enge Zusammenarbeit, in der wir gemeinsam viele Zukunftsprojekte für die Standorte vorantreiben konnten. Wir trauern um einen erfahrenen Manager, einen tollen VW-Kollegen und einen besonderen Menschen.“

„ Siegfried Fiebig war über mehr als vier Jahrzehnte hinweg mit großer Leidenschaft ein maßgeblicher Gestalter“

„Der plötzliche Tod von Prof Dr. Siegfried Fiebig hat uns alle tief betroffen. In seinem langen Wirken für Volkswagen war Siegfried Fiebig über mehr als vier Jahrzehnte hinweg mit großer Leidenschaft ein maßgeblicher Gestalter in den Bereichen Logistik und Produktion – zunächst in Salzgitter und Emden, dann in Wolfsburg und in unseren sächsischen Werken“, sagte VW-Kernmarkenchef Ralf Brandstätter. „Gemeinsam mit seinem Team hatte er die Basis für die Neuausrichtung unserer Standorte in Sachsen gelegt und wesentlich dazu beigetragen, dass Zwickau zum europäischen Kompetenzzentrum für E-Mobilität ausgebaut wurde. Im Namen des Vorstandes der Marke Volkswagen Pkw gilt unser tiefstes Mitgefühl und allerherzlichstes Beileid seiner Familie.“

Unter Fiebigs Verantwortung gab es zwei Golf-Modellanläufe

Prof. Dr. Siegfried Fiebig war Diplomingenieur für Maschinenbau und begann seine berufliche Tätigkeit bei Volkswagen in Emden. Nach verschiedenen Einsätzen in den Werken Salzgitter, Emden und Wolfsburg wurde er 1989 Leiter der Logistikplanung in der Markenlogistik Volkswagen. 1994 wurde er Leiter der Logistik des Werks Emden und übernahm dort 1996 die Fertigungsleitung. Von 1997 bis 1998 war Fiebig als kommissarischer Werkleiter für den Standort Emden verantwortlich. 1998 berief ihn der Vorstand der Volkswagen AG zum technischen Direktor und Sprecher der Geschäftsleitung von Volkswagen in Brüssel.

Von Dezember 2003 bis Juni 2007 war Fiebig Werkleiter in Emden, bevor er 2007 die Leitung des Standortmanagements sowie der Fahrzeugfertigung im Werk Wolfsburg übernahm. Unter seiner Verantwortung gab es zahlreiche Modellanläufe, darunter den Golf 6 – und den Golf 7, der ersten Golf-Generation auf Basis des modularen Querbaukastens.

Von der Hochschule Ostfalia wurde Fiebig eine Honorarprofessur verliehen

Fiebig wurde 2006 in Brüssel mit dem nationalen Orden des Königreichs Belgien für Wirtschaftsbeziehungen ausgezeichnet. Im Dezember 2010 wurde ihm von der Hochschule Ostfalia eine Honorarprofessur verliehen. Von 2014 bis 2018 war er Geschäftsführer Technik und Logistik sowie Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Sachsen GmbH. 2018 kehrte er an seine frühere Wirkungsstätte in Wolfsburg zurück. Zuletzt zeichnete er verantwortlich für die Steuerung der Kleinserienaktivitäten für die Bereiche Produktion, Vertrieb und Marketing sowie Finanz der Marke Volkswagen weltweit und berichtete in dieser Funktion direkt an den Markenvorstand Volkswagen.

