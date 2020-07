Wolfsburg

Volkswagen setzt in der Produktion weiter auf Zukunftstechnologien und Digitalisierung. Der Einsatz der bilderkennenden und -verarbeitenden Technologie ‚Industrial Computer Vision‘ soll dabei helfen, die Produktivität in der Fertigung von 2016 bis 2025 um 30 Prozent zu verbessern.

„Der Einsatz dieser Technologie bietet großes Potenzial, um unsere Fertigungen noch effizienter zu machen. Wir erwarten bereits bis zum Jahr 2024 Kostensenkungen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“, sagt Gerd Walker, Leiter Produktion Volkswagen Konzern. Es werden aktuell zwei erste Computer-Vision-Lösungen von Porsche und Audi für den konzernweiten Rollout und die Anbindung an die Volkswagen Industrial Cloud vorbereitet.

Verfahren erfasst und verarbeitet Bilder

VW gehört bereits heute zu den führenden Automobil-Herstellern, die mit Computer Vision arbeiten. Das Verfahren extrahiert Informationen aus optischen Daten und wertet diese mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) aus. Dies ähnelt der menschlichen Fähigkeit Bilder zu erfassen, zu verarbeiten und zu analysieren.

Software hilft bei Anbringung von Etiketten

Die erste Anwendung, die konzernweit bereits im nächsten Jahr über die neue Volkswagen Industrial Cloud ausgerollt werden soll, ist derzeit bei Porsche in Leipzig in der Erprobung. Sie funktioniert folgendermaßen: An jedem hergestellten Fahrzeug sind mehrere Etiketten angebracht, beispielsweise mit Fahrzeuginformationen oder Hinweisen für Airbags. Viele dieser Aufkleber enthalten länderspezifische Informationen und sind in der Sprache des Kunden verfasst. Sichergestellt wird die korrekte Anbringung mittels Computer Vision. Im Porsche-Werk in Leipzig scannt neuerdings ein Mitarbeiter an der Linie die Fahrzeugnummer, um das Fahrzeug zu identifizieren. Anschließend werden von jedem im Auto angebrachten Etikett Fotos gemacht. Die App überprüft die Bilder in Echtzeit auf den richtigen Inhalt und die Sprache und gibt Feedback, ob alles in Ordnung ist. Dies spart pro Fahrzeug mehrere Minuten.

Für die Weiterentwicklung der Technologie und die Evaluierung neuer Einsatzmöglichkeiten hat Volkswagen ein markenübergreifendes Team von rund 60 Computer-Vision-Experten ins Leben gerufen.

