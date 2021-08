Wolfsburg/Mlada Boleslav

Ein Gespenst geht um im Wolfsburger VW-Werk: Im Intranet wird unter den Werkern derzeit heiß über ein mögliches Rauchverbot im Wolfsburger Stammwerk diskutiert. Ausgelöst wurde die Debatte von einer Initiative der tschechischen Tochter Skoda. Ganz soweit wie in Mlada Boleslav ist man in Wolfsburg allerdings noch nicht.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist Skoda in Sachen Gesundheitsschutz im Galopp nach vorne geprescht. Sämtliche Werke und Betriebsstätten der Tschechen werden künftig rauchfrei. „Unsere oberste Priorität ist es, die Gesundheit unserer Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Die Maßnahmen gegen Covid-19 bilden eine hervorragende Basis, auf der wir nun aufbauen. Der nächste logische Schritt: Wir werden ein rauchfreies Unternehmen“, erklärte der Skoda-Chef Thomas Schäfer jetzt.

Skoda unterstützt Mitarbeiter bei Rauchentwöhnung

Durch die Maßnahme wolle man Skodas Rolle als verantwortungsvolles und gesundheitsbewusstes Unternehmen unterstreichen und die Mitarbeiter zu einem nachhaltigeren und vor allem gesünderen Lebensstil motivieren, heißt es in der Begründung der VW-Tochter. Zudem könne durch die Maßnahme auch der Abfall reduziert und damit ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

Die Entscheidung, ein rauchfreies Arbeitsumfeld zu schaffen, habe Skoda in enger Abstimmung mit seinem Sozialpartner, der Gewerkschaft KOVO, getroffen. Seine Beschäftigten unterstützt das Unternehmen bereits seit einiger Zeit mit dem Programm „Lungs Matter“ durch verschiedene Angebote bei der Rauchentwöhnung. So etwa durch Förderung einer Nikotinersatztherapie oder über professionelle Beratung. Finanziert wird das Ganze über eine Angestelltenversicherung.

Entstanden ist die Idee des kompletten Rauchverbots in der Pandemie. Um Infektionsketten zu vermeiden, hatte der tschechische Autobauer auch die Raucherbereiche, an denen oft viele Menschen auf relativ engem Raum zusammenkommen, geschlossen. Das will man nun konsequent fortsetzen.

VW hat noch keine konkreten Pläne

Die Nachricht vom Fluppenverbot verbreitete sich auch bis nach Wolfsburg. Im Intranet führte die Skoda-Initiative naturgemäß zu heißen Diskussionen. Am Mittellandkanal scheint ein komplettes Rauchverbot allerdings noch nicht konkret im Gespräch zu sein.

Auch wenn es Unternehmenssicht ein erstrebenswertes Ziel ist. „Für den Volkswagen Konzern hat der Gesundheitsschutz der Beschäftigten höchste Bedeutung. Im Unternehmen leisten unterschiedliche Vorgehensweisen zum Schutz vor den Folgen des Tabakkonsums einen wichtigen Beitrag. Die Marke Volkswagen zum Beispiel setzt auf umfassende Angebote zur Rauchentwöhnung und macht klare Vorgaben zum Schutz gegen Passivrauchen im Betrieb“, erklärt ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage.

Der letzte Schritt nach Skoda-Vorbild scheint allerdings mit hohen Hürden versehen. Schon gegen das Rauchverbot im Fußgängertunnel an Tor 17 regte sich seinerzeit heftiger Widerstand. Und schließlich hat bei solche Maßnahmen auch immer der Betriebsrat ein gehöriges Wörtchen mitzureden.

Diskussion im Intranet

Der äußert sich auf WAZ-Anfrage diplomatisch. Zusammen mit dem Unternehmen fördere man die Gesundheit der Belegschaft unter anderem auch mit unterstützenden Angeboten zur Rauchentwöhnung. „Ein mögliches generelles Rauchverbot im gesamten Betrieb ist im Stammwerk Wolfsburg bisher nicht im Gespräch. Sollte das einmal zum Thema werden, wird es wie immer in unserer bewährten Sozialpartnerschaft geklärt: mit Beteiligung des Betriebsrates und transparent für alle Beschäftigten“, erklärt ein Sprecher.

Die Diskussion im Intranet zeigt indes, dass das Thema eventuell gar nicht so kontrovers ist, wie zunächst vermutet. Der überwiegende Teil der Kommentare lobt die Skoda-Initiative und würde ein entsprechendes Rauchverbot auch in Wolfsburg begrüßen.

Von Steffen Schmidt