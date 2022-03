Volkswagen: Die Golf-Produktion in Wolfsburg läuft Dienstag wieder an

Wolfsburg

Die Produktionspause im Wolfsburger Volkswagen-Werk wird über den 18. März hinaus bis zum Monatsende verlängert. Nur die Golfproduktion auf der Montagelinie 3 wird am Dienstag, 22. März, anteilig wieder hochgefahren: Zunächst bis 27. März in der Frühschicht, ab 28. März in der Früh- und Spätschicht. Der Rest der Belegschaft bleibt bis Ende März in Kurzarbeit.

Seit 7. März stehen die Bänder still

Laut Volkswagen gibt es wegen der Ukraine-Krise immer noch einen Teilemangel, vor allem fehlen Kabelbäume. Hinzu kommt der bekannte Halbleitermangel. Deswegen ruhen bereits seit 7. März die Bänder im VW-Stammwerk. Einige Bereiche, darunter das Presswerk, arbeiten immerhin anteilig weiter.

Aber nicht nur das Wolfsburger Stammwerk ist vom Teilemangel betroffen. Auch in Zwickau und Dresden ruhen die Bänder wegen fehlender Kabelbäume. Porsche hatte die Produktion in seinem Leipziger Werk aus den gleichen Gründen ausgesetzt.