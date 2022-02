Wolfsburg

Wer gerne oben offen fährt, dem blieb bei Volkswagen derzeit nur eine Wahl: Der T-Roc ist derzeit das einzige der aktuellen Modelle das als Cabriolet zu haben ist. Das ändert sich auch nach dem Facelift nicht. Die WAZ durfte die Cabrio-Version des Bestsellers jetzt, kurz vor Markstart, Probe fahren.

Zur Galerie Klicken Sie sich durch Impressionen von der Testfahrt.

Ein Kompakt-SUV als Cabrio? Für viele wird diese Kombination auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Aber muss es denn immer nur der klassische Roadster sein? Gut, zum Massenprodukt ist der offene T-Roc tatsächlich bisher nicht mutiert. Während die Standardversion mit über einer Million verkaufter Einheiten seit Markteinführung 2017 ruckzuck zum echten Erfolgsmodell mutierte, fristet das Cabrio, dass 2020 erstmals auf den Markt kam, noch eher ein Dasein als „Liebhabermodell“. VW hat sich dennoch dazu entschlossen, diese Nische auch nach dem Facelift weiter zu besetzen

Ein echtes Multitalent

Zurecht! Meinen jedenfalls wir nach unserer Probefahrt. Denn die auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombination stellt sich in der Praxis schnell als angenehmer Glücksfall dar. Schon der Einstieg in das SUV-Cabrio artet – im Gegensatz zu so manchem Roadster – nicht zu kleineren Gymnastikübungen aus. Das Platzangebot ist zumindest für Passagiere vorne geradezu üppig. dahinter dürften zumindest Kids noch ausreichend Raum finden. Dazu kommt ein durchaus großzügiges Kofferraumvolumen. Der ein oder andere Koffer geht da schon rein, auch wenn die Luke designbedingt etwas enger ist Eine vierköpfige Familie kann so durchaus bequem schon auf der Fahrt in den Wochenendurlaub Sonne und Wind in den Haaren genießen.

Sommerfeeling mit dem T-Roc Cabrio. Quelle: Roland Hermstein

Auch wir haben trotz Jahreszeit bei unserer Testfahrt Glück mit dem Wetter. Gleich an der ersten Ampel lassen wir deswegen das Stoffverdeck runter. Das funktioniert selbstredend automatisch über einen am Mitteltunnel angebrachten Schalter. Innerhalb von gerade einmal rund 9 Sekunden ist es eingefahren. Nur unbedeutend länger dauert es, die Haube zu schließen. Selbst während der Fahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h ist das möglich. Vom Regen überrascht wird also niemand. Weil Front- und Seitenscheiben zudem recht hoch ausfallen, reckt sich auch bei einer Körpergröße von 1,90 Meter mein Kopf nicht unangenehm aus dem Fond. Ein Tempo von bis 100 km/h ist so auch bei frischen 12 Grad draußen zumindest über kürzere Strecken erträglich.

Einmal durchdigitalisiert

Nach einiger Zeit über Land wird es dann doch frisch. Wir schließen das Verdeck. Was auffällt: Der Geräuschpegel ist für ein Cabrio angenehm niedrig. Die typischen Fahrtgeräusche dringen nur in geringem Maße durch das Verdeck. So können wir neben der Sonne auch die Musik genießen.

Die stammt in diesem Fall von unseren Handys, die wir einfach und schnell per Bluetooth mit den Konnektivitätsdiensten Apple Car Play und Android Auto ausgestattete Infotainmentsystem verkoppeln. Ja, ich sage wir. Denn bei der Probefahrt können sowohl ich als auch unserer Fotograf auf dem Beifahrersitz unsere Smartphones gleichzeitig verbinden.

Innenraum bekommt Upgrade

Generell gilt: Während das Außendesign mit einem modernen Heck, anderer Lichtsignatur und vor allem dem neuen Grill eher sparsam überarbeitet wurde, hat Volkswagen gerade im Innenraum sowie bei Infotainment und Assistenzsystemen kräftig draufgepackt. Die verwendeten Materialien im Interieur wirken deutlich wertiger. In Außenlack-Farbe gehaltene Panels sowie Ziernähte im Kunstleder setzen spannende Akzente.

Blick ins Innere: Das Interieur wurde aufgewertet. Quelle: Roland Hermstein

Wie alle neuen Volkswagen kommt das T-Roc Cabrio ohne viele Knöpfe und Regler aus. Mit der dritten Generation des Infotainmentbaukastens wurde aber kräftig nachgebessert und auf die Kundenkritik reagiert, die Bedienung damit deutlich vereinfacht. Im Zentrum des Infotainmentsystem steht ein bis 9,2 Zoll großes Display im Tablet-Stil. Relativ zentral und auf Augenhöhe positioniert, lenkt mich die Bedienung während der Fahrt kaum ab. Für die meisten Funktionen kann ich ohnehin das hochwertige und serienmäßige Mulitfunktionslenkrad verwenden.

Gewohnte VW-Stärken

Auf die Verwendung der zahlreichen Assistenzsysteme verzichte ich bei der Probefahrt. Zu viel Spaß macht mir das cruisen mit dem Cabrio. Denn Fahrwerk und das 7-GangDoppelkupplungsgetriebe lassen wie von VW gewohnt kaum Wünsche offen. Das automatische Schalten funktioniert smooth und ohne Ruckler oder nennenswerte Beschleunigungslücken. Zu haben ist das DSG aber nur mit dem stärkeren 1.5-Liter-TSI-Motor mit 110 kW (150 PS). Auf den werden aber sowieso die meisten Kunden zurückgreifen, denn ansonsten steht im T-Roc Cabrio lediglich noch ein kleinerer Benziner mit 110 PS zur Auswahl.

Der Mangel an Antriebsarten - gerade Hybrid-Variante wären einen Gedanken wert – mindert die Vielseitigkeit des T-Roc Cabriolets aber kaum. VW hat gut daran getan, das Modell im Sortiment zu halten. Durch die vereinten Vorzüge eines SUV und eines Cabrios kommt man der automobilen „eierlegenden Wollmilchsau“ schon ziemlich nah. Wer über einen T-Roc nachdenkt, sollte schon aus Style-Gründen auch die Cabrio-Version in Betracht ziehen. Es lohnt sich.

Von Steffen Schmidt