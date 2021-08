Wolfsburg

Die Currywurst ist bei Volkswagen längst mehr als eine Mahlzeit – sie ist ein Politikum. Schon vor einem Jahr sorgte sie für Diskussionen. Die aus der Markenhochhaus-Kantine verbannte Wurst führt erneut zu hitzigen Debatten, vor allem in Netz.

Wenn sich sogar Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu Wort meldet, dann muss es wohl „sprichwörtlich“ um die Wurst gehen – würde man meinen. In seiner „Kraftriegel“-Kritik an Volkswagens Kantinenpolitik ging es wortwörtlich um die Currywurst. Die Maßnahme Volkswagens rief nicht nur den Alt-Kanzler auf den Plan. Auch in den sozialen Medien erntete VW Kritik. Ein Blick in die Kommentarspalten der WAZ-Artikel zu dem Thema zeigt allerdings: Auch die Currywurst wird lange nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Der überwiegende Teil der Leser – die meisten von ihnen selbst VW-Beschäftigte – wissen die Speiseplanänderung einzuordnen und heißen die Maßnahme durchaus gut.

Vegetarische und vegane Alternativen? Mehrheit findet es gut

„Ich freue mich auf das neue Angebot. Das war schon lange überfällig. Es bringt hoffentlich für die, die auf Fleisch und andere tierische Produkte verzichten möchten, mal etwas Abwechslung auf dem Speiseplan der Kantinenküche. Alle anderen dürfen ja weiterhin die zahlreichen anderen Restaurants nutzen“, ist einer der vielen Kommentare auf Facebook, die in die gleich Richtung zielen. Viele wünschen sich sogar eine Ausweitung des vegetarischen Angebots auch in weiteren Kantinen – ohne die Fleisch-Gerichte zu streichen.

Yummi: Currywurst mit Pommes. Quelle: dpa

Die meisten VW-Beschäftigten verstehen den Hype um das Hausverbot der Currywurst im Markenhochhaus deswegen nur bedingt. Schließlich gebe es zahlreiche weitere Kantinen, in denen das „Originalteil“ weiter auf den Tisch kommt.

Die Currywurst als Politikum

An der Debatte zeigt sich: Die Currywurst ist bei VW schon längst auch ein Politikum. Das bestätigt auch ein Blick in die jüngste Vergangenheit. Während der Pandemie vor einem Jahr unternahm VW einen ähnlichen Versuch. Die Currywurst wurde kurzzeitig von der täglichen Speisekarte gestrichen, kam nur noch dienstags auf den Tisch. Die Beschwerden waren zahlreich.

Schließlich schaltete sich der Betriebsrat ein und brachte die Currywurst zurück auf die tägliche Karte. „Zumindest in den großen Restaurants muss die Currywurst mit Pommes als Dauerangebot zurückkommen. Die Leitung der Gastronomie darf Corona nicht als Ausrede nehmen, um ihre modernen Ideen für den Speiseplan durchzudrücken“, erklärte der zuständige Betriebsratskoordinator Sebastiano Addamo damals.

Diese Aussage ist nun so ähnlich auch wieder in den sozialen Medien zu lesen. „Auch sehr selten, dass der Arbeitgeber über ’gesundes’ Essen seiner Arbeiter entscheidet“, schreibt ein WAZ-Leserin. „Ich habe noch circa neun Jahre bis zum Vorruhestand, was danach passiert ist mir egal, von mir aus können die Eukalyptusblätter essen“, schreibt ein anderer. „Was man essen möchte hat kein anderer zu entscheiden“, schreibt eine Dritte – und trifft damit wohl den Kern der Debatte: Ein subjektives Gefühl der Bevormundung, wie es immer wieder auch in Diskussionen beispielsweise zur gendergerechten Sprache oder zum „Zigeunerschnitzel“ und jüngst zur „Pizza Hawaii“ zu Tage tritt.

Massenhaft Fleisch passt nicht zum Klimaschutz

An weniger Fleisch und Currywurst werden sich die VW-Beschäftigten aber langfristig wohl ebenso gewöhnen müssen. Denn: Millionen verkaufte Currywürste pro Jahr passen kaum zur Klimapolitik des Konzerns. Fakt ist: Massentierhaltung schädigt das Klima, VW will deswegen darauf bis 2025 vollständig verzichten, wie Konzernchef Herbert Diess nun nochmals auf LinkedIn verlauten ließ.

Für alle die auf ihr Wurst nicht verzichten wolle, gibt es aber auch außerhalb der VW-Kantinen gute Alternativen, wie die WAZ-Umfrage zum Thema zeigt: Dort nannte die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer den Foodtruck „Hot Car“ von Dennis Schramm als beste Adresse. Aber auch das Alt Berlin im Kaufhof oder die Kupferkanne in Vorsfelde waren ganz oben mit dabei. Guten Appetit!

Von Steffen Schmidt