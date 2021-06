Wolfsburg

Volkswagen startet mit dem Impfen seiner Beschäftigten an allen deutschen Standorten. Allein in Wolfsburg hatten am Donnerstag – dem ersten Tag der Impfkampagne – 460 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Termin im Impfzentrum in der Halle Hafen 1 in der Autostadt.

Bundesregierung bezieht Betriebsärzte in Impfkampagne ein

Hintergrund der Aktion: Die Bundesregierung hat die Impfpriorisierungen – die Unterteilung in verschiedene Dringlichkeits-Gruppen – aufgehoben und die Betriebsärzte in die bundesweite Impfkampagne gegen Covid-19 eingebunden. „Nach dem offiziellen Ende der Impfpriorisierung ist Volkswagen in die Impfkampagne des Bundes eingestiegen“, teilt das Unternehmen mit. Im Impfzentrum im Hafen 1 könnten auf vier Impfstraßen bis zu 15 000 Menschen pro Woche geimpft werden.

Impfstart bei Volkswagen: Vor jedem Piks findet ein Beratungsgespräch statt. Quelle: Volkswagen

Alle Volkswagen-Beschäftigten erhalten jetzt nach und nach ein persönliches, nicht übertragbares Angebot zur Corona-Impfung per Post. „Im nächsten Schritt können interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Impftermin buchen“, sagt Volkswagen weiter. Das Unternehmen betont aber auch: Die Teilnahme an der Impfung sei natürlich freiwillig. „Da Volkswagen keinen Einfluss auf die gelieferten Impfstoffmengen hat, die von Seiten der zuständigen Behörden gesteuert werden, werden Termine für Beschäftigte nur von Woche zu Woche freigegeben.“

Alle VW-Beschäftigten erhalten bis Ende Juni ein Impfangebot

Laut VW-Betriebsrat sollen „spätestens bis Ende Juni“ alle Beschäftigten einen Brief von Volkswagen bekommen. Dieses Einladungsschreiben enthalte eine Ziffernfolge (TAN), mit der sich Interessierte auf www.gesundheitswesen.volkswagen.de einen Impftermin buchen können. Dabei erhalte der Interessent automatisch den zweiten Impftermin zur selben Uhrzeit vier Wochen später.

Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz, betont: „Unser Ziel ist es, allen Beschäftigten schnellstmöglich ein Angebot für beide Impfungen zu machen. Für den Anfang ist uns Biontech-Impfstoff zugesagt worden. Wie es im Anschluss weitergeht, erfahren wir immer erst in der Vorwoche der Lieferung.“

Erleichtert ist auch Betriebsrats-Chefin Daniela Cavallo: „Endlich können unsere Impfzentren nach den guten Erfahrungen aus dem ersten Modellprojekt jetzt richtig loslegen. Ich hoffe, dass jetzt viele das Angebot annehmen – und natürlich vor allem, dass wir genügend Impfstoff erhalten.“

Von Carsten Bischof