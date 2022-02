Volkswagen: Chipmangel hält Stammwerk in Wolfsburg unter Druck

Wolfsburg

Der Betriebsrat und das Management sind sich einig: Der anhaltende Chip-Mangel bleibt das zentrale Problem Volkswagens – und speziell Wolfsburgs. Betriebsratschefin Daniela Cavallo stimmte die Belegschaft dementsprechend mit deutlichen Worten auf ein erneut schweres Jahr ein. „Volkswagen und unser Stammsitz Wolfsburg sind in einer schweren Krise. Die kommenden Monate werden hart, sie werden uns viel abverlangen und sie erfordern unsere ganze Kraft.“

Satte 330 000 Autos habe man im letzten Jahr am VW-Stammsitz nicht bauen können, bilanzierte Cavallo. Und auch für das laufende Jahr ständen mit 570 000 Fahrzeuge deutlich weniger im Programm, als eigentlich produziert werden könnten. „Die Versorgungssituation wird besser“, machte VW-Chef Herbert Diess zwar ein wenig Hoffnung. „Aber auch in 2022 werden wir nicht alle Autos bauen können, die wir verkaufen könnten“, stellte klar. Deswegen seien in Wolfsburg „Kapazitätsanpassungen erforderlich, auch mittelfristig.“

Sieht leichte Verbesserungen bei Halbleiter-Versorgung: VW-Chef Hebert Diess. Quelle: Kevin Nobs

Cavallo wiederholt Forderung nach Ausgleich für entfallende Schichten

Was damit gemeint ist, ist seit Wochen klar. Das Unternehmen will im Stammwerk an drei von vier Montagelinien die teuren Nachtschichten abschaffen. Davon könnten laut Cavallo rund 5000 Kollegen in der Montage betroffen sein, sie alle hätten dann am Ende des Monats erheblich weniger Geld auf dem Konto – die Schichtzulagen können sich auf mehrere hundert Euro monatlich summieren.

Cavallo wiederholte deshalb ihre Forderung nach finanzieller Kompensation für die wegfallenden Nachtzuschläge, zumindest teilweise. „Ich fordere einen Teilausgleich, der diese Verluste abfedert“, sagte sie auf der Betriebsversammlung. Die Mitarbeiter in Wolfsburg seien für den Chipmangel nicht verantwortlich, das sei Aufgabe des Managements. Die Premiummarken Porsche und Audi seien innerhalb des VW-Konzerns vorrangig mit Halbleitern bedient worden – zulasten der Volkswagen-Beschäftigten vor allem in Wolfsburg.

Beschäftigungssicherung bewahrt Belegschaft vor Schlimmerem

Am Schichtenwegfall hänge aber noch wesentlich mehr. „Hier wird ein bestehendes System angefasst. Wenn man irgendwo einen Teil bewegt, hat das viele Auswirkungen. Da geht es zum Beispiel um die angrenzenden Bereiche und darum, wie alles ineinander fasst und sich gegenseitig beeinflusst. Wenn ein Schichtsystem entfallen soll, muss stattdessen ein anderes greifen“, so Cavallo. Über dessen Ausgestaltung werde gerade verhandelt.

Am Ernst der Lage ließ die Betriebsratsvorsitzende dabei keinen Zweifel. „Inzwischen geht es bei uns um die Beschäftigung für unsere Stammbelegschaft“, sagt sie. Ohne die frühzeitig verhandelte Beschäftigungssicherung bis 2029 stände wahrscheinlich mehr auf dem Spiel , als „nur“ die Nachtschichten. „Sie bewahrt uns gerade davor, dass der Vorstand mit uns über ganz andere Maßnahmen spricht“, sagte Cavallo.

Von Steffen Schmidt