Volkswagen: Chefjurist Manfred Döss soll Vorstandsmitglied werden

Wolfsburg

Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag deutet sich eine wichtige Personalentscheidung an: Der Vertrag von VW-Konzern-Rechtsvorständin Hiltrud Werner soll nicht verlängert werden – er läuft bis Januar 2022. Ihren Posten soll VW-Chefjurist Manfred Döss übernehmen. Zudem soll künftig Hauke Stars ein neu zu schaffendes Vorstandsressort Digitales leiten.

Döss ist für die juristische Bewältigung des Dieselskandals zuständig

Schon seit Monaten galt es als beschlossen, dass der Vertrag von Hiltrud Werner nicht verlängert wird. Jetzt berichten mehrere Medien übereinstimmend davon, dass Chefjustiziar Manfred Döss künftig das Vorstandsressort Governance und Compliance leiten soll. Der 63-jährige Jurist soll ein enger Vertrauter der Eigentümerfamilien Porsche und Piech sein und einen Dreijahresvertrag erhalten. Seit 2016 führt er die Konzernrechtsabteilung und ist vor allem für die juristische Bewältigung des Dieselskandals zuständig. Ohne Döss, so heißt es im Konzern, hätte Volkswagen finanziell weitaus mehr bluten müssen als es bisher der Fall ist.

Laut gesetzlicher Vorgaben muss mindestens eine Frau im VW-Konzernvorstand sitzen – was mit dem Abschied von Hiltrud Werner nicht mehr der Fall wäre. Deshalb soll ein neues Digital-Ressort geschaffen und mit einer Frau besetzt werden. Laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gilt die frühere IT- und Personalvorständin der Deutschen Börse, Hauke Stars, als Favoritin für diese Position. Spätestens im August 2022, so die „FAZ“, müsse eine Frau offiziell im VW-Vorstand sitzen. Die Personalentscheidungen sollen am Donnerstag im Aufsichtsrat getroffen werden.

Von Carsten Bischof