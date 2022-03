Wolfsburg

Die Marke Volkswagen hat im vergangenen Jahr weltweit 4,9 Millionen Autos verkauft. Der wichtigste Markt für VW bleibt China. In Nord- und Südamerika hat die Marke deutlich zugelegt. Dabei verkauft VW immer mehr SUV – und Elektrofahrzeuge.

China bleibt der wichtigste Markt

In China war Volkswagen laut Stephan Wöllenstein auch 2021 „wieder die Nummer eins“. Allerdings unterscheide sich der Markt laut dem VW-China-Chef deutlich von anderen Regionen: Der Markt für Elektro-Fahrzeuge wachse deutlich, 60 Prozent dieses Segments teilen sich aktuell Mini-Autos und hochpreisige Fahrzeuge. VW will mit seinen ID-Modellen das Volumensegment bedienen: „In China sind Over-the-Air-Updates und Konnektivität sehr wichtig.“ Auch autonomes Fahren „muss jetzt kommen“. VW verkaufe ID.3, ID.4 und ID.6 in 120 Pop-up-Stores in großen Städten: Nur so gewinne man junge digital Natives als neue Kunden,so Wöllenstein.

Schon 600 Cariad-Beschäftigte in China

Man wolle die Autoproduktion vor Ort hochfahren: „Wir haben in China rund 600 Entwickler, bei Cariad China sind ebenfalls schon 600 Leute beschäftigt. Wir wollen Innovationen aus China für die ganze Welt nutzen.“ Die Verkaufszahlen der ID-Modelle will Volkswagen in China verdoppeln, bis 2030 will man Marktführer beim Verkauf von E-Autos sein. Wobei VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter eine weiterhin profitable Zukunft in China sieht: „Experten rechne damit, dass der chinesische Markt von 20 auf 30 Millionen Neufahrzeuge pro Jahr wachsen wird.“ In der digitalen Transformation von Volkswagen in Richtung Software und Elektromobilität sieht er „eine große Chance für unser Geschäft in China und den USA.“

Hoffnungsträger: Volkswagen startet 2024 mit dem Verkauf des ID.Buzz in Nordamerika. Quelle: Martin Meiners

Eine andere Fahrzeugpalette steht bei Volkswagen in Nordamerika im Mittelpunkt: „70 Prozent unseres Absatzes machen wir mit SUV“, sagt Scott Keogh, der zuständige Manager für USA, Kanada und Mexiko. Man habe in 2021 insgesamt 315.000 Fahrzeuge verkauft – ein Plus von 15 Prozent. Ab 2022 werde der ID.4 in Chattanooga gebaut: „Dafür gestalten wir gerade unsere Showrooms um“, berichtete Koegh. Er setze große Hoffnungen in die E-Modelle: „Vor allem vom ID.Buzz sind die Leute hier begeistert.“ Doch der startet als Langversion erst 2024 in Nordamerika.

In Südamerika sind SUV und Pick-ups wichtig

Wieder anders sieht der Markt in Südamerika aus, wie der zuständige Manager Pablo Di Si erklärte: SUV und Pick-Up würden sich gut verkaufen, wichtig seien regionale Autos, die vor Ort entwickelt und gebaut werden. Wie der Nivus, der als Taigo jetzt auch nach Europa gekommen ist. Volkswagen werde eine Milliarde Euro in die Entwicklung neuer Autos investieren.

Der Golf bleibt der Marktführer in Europa

In Europa ist Volkswagen weiterhin Marktführer – auch beim Verkauf von Elektro-Autos. Das meistverkaufte Auto des Kontinents ist weiterhin der Golf. Aktuell überlege man, ob man den T-Roc auch mit einem Elektromotor ausstatten solle – die Entscheidung soll bald fallen.