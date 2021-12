Volkswagen: Betriebsratsliste „Wir für Euch“ fordert Emissionshandel

Wolfsburg

Bei Volkswagen ist Wahlkampf: Im März stehen die Betriebsratswahlen in Wolfsburg an. Im Vorfeld bringen sich die verschiedenen Listen mit ihren Forderungen in Stellung. Die Liste „Wir für Euch“ macht jetzt erneut mit einem offenen Brief an das Volkswagen-Management auf sich aufmerksam. Thema darin: ein möglicher Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten für Elektro-Autos.

Hintergrund ist das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote“, das 2022 in Kraft tritt. Es geht darin um die Vermeidung von Kohlenstoffdioxid (C): Wer mehr CO2 einspart, als er tatsächlich ausstößt, wird finanziell belohnt. Wer dagegen mehr CO2 ausstößt, muss Strafgebühren zahlen. Das trifft vor allem die Industrie.

E-Auto-Fahrer können sich was dazu verdienen

Ab 1. Januar 2022 können Besitzer eines E-Autos, egal ob gekauft oder geleast, ihre Zertifikate auf dem freien Markt verkaufen. So können sich etwa Privatpersonen etwas hinzuverdienen. Rund 500 Euro können – abhängig vom gehandelten Preis – drin sein.

Mit der elektrischen Dienstwagenflotte soll VW über Emissionshandel Geld machen, um dieses in Ausbildungsplätze zu stecken, schlägt die Liste „Wir für Euch“ vor. Quelle: Jan Woitas

Die Liste „Wir für Euch“ sieht darin auch eine Chance für Volkswagen. „Als Eigner einer großen E-Fahrzeugflotte besteht für die Volkswagen AG die Möglichkeit, für dies selbst zugelassenen E-Fahrzeuge diese Prämie zu erhalten“, schreiben die Gründern der Liste, die ehemaligen IG-Metall-Betriebsräte Michael Maginski und Norbert Lem. „Bei einem angenommen Zielbild von 20 000 Fahrzeugen und einer kalkulatorischen Prämie von 500 Euro pro Fahrzeug können sich jährliche Erträge von 10 Millionen Euro ergeben“, rechnen die beiden vor. Dieses Geld könne dann in die Schaffung zukunftsträchtiger Ausbildungsplätze bei Volkswagen gesteckt werden, so der Vorschlage.

Liste „Wir für Euch“ sucht Nähe zu VW-Chef

Interessant dabei: Der Brief ist direkt an VW-Chef Herbert Diess gerichtet. Auf ähnliche Weise hatten Maginski und Lem auch schon ihre Kandidatur bei den kommenden Wahlen bekannt gegeben. Damals richteten sie sich mit einem Schreiben direkt an die Eigentümerfamilien Porsche/Piech und kritisierten den Konfrontationskurs der Betriebsratsspitze gegenüber Herbert Diess.

Die Nähe zum Konzern-Chef sucht mach auch jetzt, wie zwischen den Zeilen des Briefs deutlich zu lesen ist. So steht dort im Anschreiben: „Wir treten bei der kommenden Betriebsratswahl an, um die Effizienz und die Ausrichtung des künftigen Betriebsrates neu zu ordnen. Populistisch. öffentlich geführte Auseinandersetzungen schaden unmittelbar den Stakeholdern und mittelbar allen Beschäftigten“ – eine klarer Seitenhieb auf Daniela Cavallo, geschmückt mit Vokabeln wie Effizienz oder Stakeholdern, die dem VW-Chef gefallen dürften. Der Wahlkampf ist in vollem Gange.

Von Steffen Schmidt