Volkswagen Besucherdienste unterstützen bei Fahrzeugabgabe

Wolfsburg

Die Besucherdienste des Volkswagen Standorts Wolfsburg stellen ab sofort vier ihrer Panoramabahnen zur Verfügung, um das „ Automobilserviceteam“ der Service Factory zu unterstützen. Damit ist gleichzeitig dem Vertrieb an Volkswagen-Mitarbeiter geholfen, denn die Bahnen bringen Werksangehörige, die ihre Autos in der Fahrzeugabgabe in Halle 52 übergeben haben, auf direkten Weg in die Autostadt. Bislang wurde dieser Transport mit einer Caravelle angeboten. Der aktuell erforderliche Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zwischen Fahrgästen selbst und dem Fahrer konnte in diesem Fahrzeug aber nicht eingehalten werden.

Damit der Shuttledienst nicht eingestellt werden muss, sind die Mitarbeiter der Besucherdienste eingesprungen. „Das lief schnell und unbürokratisch, quasi über Nacht“, sagt Giuseppe Lazzara, Leiter der Besucherdienste. Und fügt hinzu: „In solchen Situationen zeigt sich mal wieder, dass Volkswagen wie eine große Familie funktioniert. Man kennt sich, man spricht sich kurz ab – und dann hilft man sich gegenseitig.“

Sicherheitsabstand gewährleistet

Der Vorteil dieser bereichsübergreifenden Unterstützung liegt auf der Hand: Kunden können ihr bestelltes Fahrzeug wie gewünscht übernehmen – und bleiben somit mobil. „Pro Tag haben wir etwa 200 Fahrzeuge, die bei uns abgegeben werden“, bestätigt Oliver Bader, Meister im Automobilserviceteam. Das sind mindestens 200 Kunden, die in die Autostadt gebracht werden müssen – und bis zu 60 Fahrten am Tag. In den langen Besucherbahnen kann jede zweite Reihe problemlos unbesetzt bleiben.

