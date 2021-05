Volkswagen: Bestellstart für den ID.4 GTX

Wolfsburg

Der brandneue ID.4 GTX geht jetzt in den ersten Ländern Europas in den Vorverkauf. In Deutschland ist die sportliche Variante des Elektro-SUVs ab 50 415 Euro zu haben. Der Preis reduziert sich allerdings durch den Umweltbonus um 7500 Euro. „Der ID.4 GTX ist unser erstes vollelektrisches Performance-Modell unter dem GTX Label“, sagt Klaus Zellmer, Volkswagen Vertriebsvorstand. „Vernunft trifft auf Fahrspaß. Der ID.4 GTX ist sportlich wie ein GTI, komfortabel wie ein SUV und nachhaltig wie die anderen Mitglieder der ID. Familie.“

In Europa werden die jeweiligen Performancemodelle der ID. Familie künftig das Kürzel GTX tragen. Ähnlich wie GTI und GTE steht es für eine eigene Produktmarke. Mit GTX will Volkswagen die Welt der elektrischen Mobilität emotionalisieren.

VW stellt Konfigurator für den ID.4 GTX um

Die Batterie des ID.4 GTX hält 77 kWh Energie bereit, genug für eine Reichweitenspanne von 340 bis 480 Kilometern. Mit 125 kW maximaler Ladeleistung lässt sich die Batterie schnell wieder aufladen. Zwei ­E-Maschinen, jeweils eine an der Hinter- und der Vorderachse, leisten gemeinsam maximal 220 kW (299 PS) und können als elektrischer Allradantrieb zusammenarbeiten – eine Premiere bei den Modellen der ID. Familie.

Neu ist auch die Angebotsstruktur: Der ID.4 GTX startet als erstes Mitglied der ID.-Familie mit einer komplett überarbeiteten Struktur der Sonderausstattungen im Konfigurator. Die Kunden bestimmen zunächst das Aussehen des Fahrzeugs, gefolgt von einer übersichtlich gestalteten Auswahl an Paketen. Sie können wählen zwischen optionalen Design-, Infotainment-, Assistenz-, Komfort- und Sport-Paketen, die es jeweils in einer Basis- sowie in einer Plus-Variante gibt. In Kürze steht diese neue Angebotsstruktur auch bei den anderen Mitgliedern der ID. Familie, dem ID.3 und dem ID.4, zur Verfügung.

