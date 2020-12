Wolfsburg

Das ist eine gute Nachricht für viele Tarif-Beschäftigte bei Volkswagen: Ab 1. Januar 2021 können sie eine bezahlte Auszeit zwischen drei und sechs Monaten nehmen. Wer wie davon Gebrauch machen kann, steht in der druckfrischen Ausgabe der VW-Betriebsratszeitung „Mitbestimmen!“.

Dort stellen die beiden Betriebsräte Guido Mehlhop und Susanne Preuk das Projekt „Meine Auszeit“ vor. Preuk geht davon aus, dass der VW-Betriebsrat das Sabbatical-Projekt – entstanden im Rahmen der jüngsten Tarifverhandlungen – „noch im Dezember“ beschließen werde. Dann können VW-Beschäftigte, die vom Tarifvertrag erfasst sind, eine Auszeit von drei bis sechs Monaten beantragen.

Anzeige

VW zahlt während der Auszeit 75 Prozent des Tarifentgelts

In dieser bezahlten Freistellung, so Preuk, würden sie 75 Prozent ihres Tarifentgelts bekommen: „Nach der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz bekommen sie dann weiterhin 75 Prozent ihres Entgelts, bis alles zurückgezahlt ist. Das Unternehmen geht in Vorleistung und die Beschäftigten zahlen später den Vorschuss Monat für Monat zurück.“ Und: Der Urlaubsanspruch verringert sich pro Monat um ein Zwölftel.

Susanne Preuk Quelle: Matthias Leitzke

Wichtig: Es gilt die doppelte Freiwilligkeit. Das heißt: Die jeweilige Führungskraft muss einer gewünschten Auszeit zustimmen. Und: Kein Beschäftigter kann zu einer Auszeit gezwungen werden. Einige Gruppen dürften allerdings keine Auszeit nehmen: Auszubildende, dual Studierende, ATZler und Beschäftigte, die nicht vom Tarifvertrag erfasst werden. Auch wichtig: Wer von der Sabbatical-Regelung profitieren möchte, muss seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen bei VW beschäftigt sein. Der Antrag auf Auszeit muss mindestens drei Monate vor Beginn gestellt sein. Ausnahme: Wenn ein Familienmitglied plötzlich und unerwartet pflegebedürftig wird.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach.

Laut Guido Mehlop kommen Betriebsrat und Unternehmen mit dieser neuen Regelung dem Wunsch vieler VW-Beschäftigten nach mehr Flexibilität nach. Manche bräuchten Zeit für Pflege, Familie, Weiterbildung, Ehrenamt, längere Reisen oder zum Ausruhen, ergänzt Preuk. Andere Jobs oder selbstständige Tätigkeiten seien in dieser Auszeit aber nicht erlaubt – „außer in geringfügigem Umfang“. Eines, so Susanne Preuk, dürfe aber auch nicht passieren: „Eine Verdichtung von Arbeit, wenn eine Kollegin oder ein Kollege in die Auszeit geht.“

Niemand muss sich Sorgen um seinen Job machen

Ein Betriebsratssprecher ergänzt: „Auch im umgekehrten Fall muss sich niemand, der in die Auszeit geht, Sorgen um seinen Job machen.“ Es gebe eine langjährige Jobgarantie. Und diese Regelung mache Volkswagen als Arbeitgeber noch attraktiver.

Von der Redaktion