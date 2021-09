Wolfsburg

Unterstützung für Betroffene von bösartigen Bluterkrankungen – das bietet der Verein „Wolfsburg hilft“. Aus der Volkswagen-Belegschaftsspende erhält der Verein dieses Jahr 25 000 Euro für seine Arbeit. Sabine Schönberg, Leiterin Personal Service Factory, und die Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo überreichten jetzt den Scheck.

„Volkswagen und ’Wolfsburg hilft’ sind seit vielen Jahren Partner“

Sabine Schönberg betonte: „Der Verein ’Wolfsburg hilft’ kümmert sich um von Blutkrebs betroffene Patienten und ihre Familien regional in Wolfsburg und Umgebung. Volkswagen und ’Wolfsburg hilft’ sind seit vielen Jahren enge Partner und bieten regelmäßig gemeinsame Typisierungsaktionen an.“

Daniela Cavallo ergänzte: „Viele Kolleginnen und Kollegen sind bereits für die Stammzellenspende typisiert. Mit ihrer Spende unterstützt die Belegschaft die wertvolle Arbeit von ’Wolfsburg hilft’ zusätzlich.“

VW-Belegschaftsschaftsspende ist „tragende Säule“ der Vereinsarbeit

Petra Neumann-Wollenhaupt, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Wolfsburg hilft“, sagte: „Die Volkswagen-Belegschaftsspende ist seit vielen Jahren die tragende Säule unserer Vereinsarbeit. Von der ersten Stunde an hat uns die Volkswagen Belegschaft in unserer wichtigen Arbeit unterstützt. Hier ist eine enge Verbundenheit und Kooperation entstanden, bei der jeder weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann.“

„Wolfsburg hilft“ ist ein Verein für Patienten mit Leukämie-, Hodgkin- oder Plasmozytom-Erkrankungen. Der gemeinnützige Verein kümmert sich um die Betreuung, Förderung und finanzielle Unterstützung für erwachsene Patienten mit einer Stammzelltransplantation. In enger Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) vermittelt „Wolfsburg hilft e.V.“ neue Stammzellspender. Außerdem organisiert der Verein Gesprächskreise für Betroffene und Erholungsangebote. Für die Typisierung reicht schon ein Wangenschleimhautabstrich.

VW-Gesundheitswesen setzt auf Typisierung per Brief

In Zeiten der Corona-Pandemie setzt das Volkswagen-Gesundheitswesen gemeinsam mit „Wolfsburg hilft“ besonders auf die Typisierung per Brief. Das Testkit kann per mail@wolfsburg-hilft.de unter Angabe der Postanschrift bestellt werden. Das Kit kommt per Post direkt nach Hause. Eine genaue Anleitung liegt bei. Mit einem Stäbchen wird dann ein Abstrich von der Wangenschleimhaut im Mund gemacht. Anschließend wird das Kit wieder verpackt und zurückgeschickt.

