Mehr als 350 Um- und Bauarbeiten finden während des VW-Werksurlaubs in den Hallen statt – teils sind einige auch schon abgeschlossen. Denn wie immer wird der Urlaub bei Volkswagen für die Instandsetzung genutzt. Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh und Betriebsrat Jürgen Hildebrandt, Vorsitzender des Planungsausschusses, besuchten jetzt im Rahmen einer Führung gemeinsam mit der Serienplanung einige besonders interessante Punkte.

Ein echtes Vorzeigeprojekt läuft in Halle 4. Wenn nach dem Sommer der Golf Variant anläuft, stellen die Mitarbeiter dort die hinteren Böden her. Die Besonderheit: Die komplette Karosserieanlage kommt aus Zwickau, sie wird in Wolfsburg wieder aufgebaut – das spare rund bis zu 20 Millionen Euro. „Wir haben die Anlagen in einem sehr guten Zustand bekommen, und auch die Zusammenarbeit mit Zwickau und allen anderen Beteiligten klappt ganz hervorragend“, sagt Planer Andreas Rüdiger.

Volkswagen : Die Halle 8 hat eine neue Zwischendecke bekommen

Fast schon ungläubig schaut sich die Runde im Tieffeld in Halle 8 um. In den vergangenen Monaten wurde hier eine Zwischendecke eingezogen, neue Anlagen für die Montagelinie 4 installiert. Zwölf zusätzliche Arbeitstakte für den Plug-In-Hybrid sind geplant. „Irre, wenn man weiß, wie es hier noch vor einem Jahr aussah“, staunt Bernd Osterloh. Jürgen Hildebrandt fragt nach der Belastung durch Staub für die Arbeiterinnen und Arbeiter, denn vor dem Aufbau der Anlagen gab es viele Abbrucharbeiten, auch der alte Boden musste großflächig ausgekoffert werden. Planer Carsten Baruschke erläutert: „Es ging ganz gut, weil wir die Arbeitsbereiche hermetisch abgeriegelt haben.“

Der Boden, auf dem die Gruppe hier steht, gab es vor einigen Monaten noch nicht. Auch die Anlagen im Tieffeld in Halle 8 wurden installiert. Quelle: VW Betriebsrat

Ähnlich sieht es in Halle 3A aus, wo der Werkservice eine Flächensanierung durchführt. Die Arbeiten sind laut, es ist sehr staubig, deswegen können die Besucher nur kurz durch eine deckenhohe Schutzfolie lugen.

In der Halle 54 entsteht ein neues Rahmenlager für den Golf Variant

Eine weitere Baustelle für den Golf Variant ist das neue Rahmenlager in Halle 54. „Das ist ein richtig großes Projekt“, unterstreicht Waldemar Müller, Leiter der Serienplanung. Das tonnenschwere neue Regalbediengerät, der die vielen Varianten des hinteren Rahmens zuführen kann, ist eine Spezialkonstruktion. „Mit dem Regalbediengerät können wir den Variant in seiner ganzen Vielfalt abdecken“, so Planer Lars Krol und Elektroplaner Klaus Eimecke.

Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh und Waldemar Müller, Leiter Serienplanung, beim Rundgang. Quelle: VW-Betriebsrat

In Halle 3 der Karosseriebau der Fertigung 2 werden riesige Drehtrommeln in Vorbereitung auf den neuen Tiguan ausgetauscht. Planer Christian Jeske erläutert: „Die Drehtrommel wiegen bis zu 2,8 Tonnen. Um sie einzubauen, war ein großer Aufwand nötig, wir mussten viel Platz schaffen.“

Nur ein paar Meter weiter in Halle 3 soll im Werkurlaub der automatische Einbau von Heckklappen und Türen für Tiguan, Touran und Tarraco zu Ende gebracht werden. Die Arbeiten hatten Anfang des Jahres begonnen. Zuständige Planer sind hier Sascha Kuhn und Marco Oppermann.

Nur kurz gucken: Melanie Pizir öffnen kurz den „Vorhang“ zur Flächensanierung in Halle 3A. Quelle: VW-Betriebsrat

Die Tour endet in der Lackiererei der Fertigung 1: Planer Uwe Kusian erklärt die geplante Anbindung an die Montagelinie 1 – und die Herausforderungen, die die immer schwerer werdenden Karossen mit sich bringen.

Bis zu 460 VW-Beschäftigte sind im Werkurlaub an den 350 Maßnahmen beteiligt, hinzu kommen 1700 Beschäftigte von Partnerfirmen. „Sie alle leisten über den Sommer wichtige Arbeit, damit wir Mitte August wieder richtig loslegen können und das Beste aus diesem verrückten Jahr machen“, betont Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh.

