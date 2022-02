Wolfsburg

Vor 50 Jahren – am 17. Februar 1972 – hielt Volkswagen für einen kurzen Moment den Atem an: Um 13.42 Uhr rollte der 15.007.034. Käfer in der Halle 12 vom Band – das bedeutete für die Belegschaft: Wir sind Weltmeister und haben den Ford Modell T als meistverkauftes Auto der Welt überholt. Diesen Gänsehautmoment können Autostadt-Besucher ab sofort ein wenig nachempfinden: Auf der Piazza stehen der Original-Weltmeister-Käfer und das Modell T Tür an Tür vor einer Ziellinie – natürlich hat der Volkswagen die Stoßstange symbolträchtig vorn.

Das Model T wurde als erstes Auto auf dem Fließband produziert

Abgesehen vom Weltmeistertitel: Beide Autos haben die Industrie revolutioniert, indem sie Volks-Wagen im wahren Wortsinne wurden. Gebaut wurde das Model T von Ford von 1908 bis 1927, aber revolutionär wurde die „Blechliesel“ (Tin Lizzy) erst im Januar 1914: Damals stellte Ford die Produktion auf automatisch angetriebene Fließbänder um – mit dem Modell T begann die moderne Automobilproduktion. Der Vorteil dabei: Das Unternehmen sparte viel Geld und konnte das Auto günstig anbieten. Weiterer Vorteil: Das Modell T war das erste „Multipurpose-Vehicle“ der Welt – es gab ihn als PKW mit zwei und vier Türen, als Limousine oder Cabrio, als LKW und sogar als Ackerschlepper. Zwischen 1908 und 1927 produzierte Ford 15.007.033 Model T – Experten zufolge sollen noch heute ein Prozent davon existieren.

Vor 50 Jahren: Am 17. Februar 1972 um 13.42 Uhr lief der Käfer vom Band, der Volkswagen zum Weltmeister machte. Quelle: Volkswagen Archiv

Andreas Hornig, Leiter des ZeitHauses der Autostadt, muss beim Anblick der berühmten Blechliesel trotzdem schmunzeln: „Sie wirkt wie eine Postkutsche.“ Ihr bewusst simpler Aufbau orientiert sich auch in vielen Bereichen an den damaligen Kutschen. Robuste Technik, vielseitig einsetzbar, günstiger Preis – kein Wunder, dass das Model T ein großer Erfolg wurde.

Der Volkswagen Käfer ist der Sprung in die Moderne

Im direkten Vergleich wirkt der Weltmeister-Käfer 1302 S von 1972 gleich daneben wie ein Quantensprung der Autoindustrie, obwohl auch er für simple Technik, Großserienvorteile und günstige Preise steht – ein Volkswagen eben. „Der Käfer hat Wolfsburg und den Wolfsburgern den Wohlstand und die Mobilität gebracht“, sagt Andreas Hornig. „Und er ist einfach sympathisch. Ist man heute mit einem Käfer unterwegs, erntet man überall ein Lächeln.“ Er löse bei Menschen ein schönes, warmes Gefühl aus – „obwohl er nie perfekt war“, sagt Hornig. All das mache den Käfer einzigartig.

Zur Galerie Weltmeister unter sich: Am 17 .Februar 1972 löste der Käfer das T-Modell als meistverkauftes Auto der Welt ab. Der „Weltmeister“-Käfer rollte exakt um 13.42 Uhr vom Band.

Wirklich einzigartig ist der marathon-blaue Käfer auf der Piazza der Autostadt: Als er am 17. Februar 1972 vom Band lief, machte er Volkswagen zum Auto-„Weltmeister“. Kein Wunder, dass er damals im Werk mit Blumen geschmückt und groß gefeiert wurde – ein berühmtes Foto hat diesen Moment damals festgehalten. Diesen Produktionsrekord nahm Volkswagen damals zum Anlass, eine Sonder-Serie aufzulegen: Vom 19. Februar bis 31. März 1972 wurde das Sondermodell „Weltmeister“ angeboten: marathonblau, mit schwarzen Cordsitzen, Schalttafelpolsterung, Fußmatten und Gummischutzleisten an den Stoßstangen. Dazu kamen sportliche Lemmerz-Felgen, Hallogen-Scheinwerfer, Doppeltonhupe, Rückfahrleuchten und beheizbare Heckscheibe – über 6000 Brüder des Weltmeister-Käfers wurden von Käufern geordert.

Zum Sondermodell gab es einen „Weltmeister“-Aufkleber

Der originale Weltmeister hat einen Aufkleber auf der Heckscheibe: „Der Weltmeister“ – diesen Aufkleber gab es zum Sondermodel ebenso dazu wie Schlüsselanhänger, Schmuckanhänger und Goldmedaille mit der Aufschrift „Der Weltmeister“. Auch in Wolfsburg düsten die 50 PS-Käfer damals herum: „Der Nachbar meiner Eltern hatte auch einen“, erinnert sich Andreas Hornig. Damals hätten sein Vater und der Nachbar über die Hecklichter diskutiert: „Schön oder nicht schön?“

Als Deutschland 1974 Fußball-Weltmeister wurde, fuhren viele Wolfsburger doppelt gern mit ihrem „Weltmeister“-Käfer durch die Gegend. Aber das ist eine andere Geschichte...Wer den „Weltmeister“-Käfer und den Ford T einmal hautnah erleben möchte, sollte sich sputen: Die beiden einzigartigen Klassiker stehen nur zwei Wochen lang auf der Autostadt-Piazza. Geöffnet ist die Autostadt täglich von 10 bis 18 Uhr.

Von Carsten Bischof