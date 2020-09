Volkswagen Art4All: Literatur meets Kunst

Wolfsburg

Zu Volkswagen Art4All am Mittwoch, 30. September, um 18 Uhr präsentiert das Kunstmuseum Wolfsburg in diesem Monat den Schauspieler Jürgen Beck-Rebholz, der unter anderem am Staatstheater Braunschweig sowie an den Stadttheatern Ulm, Heidelberg, Aachen und Dortmund Engagements innehatte. Inspiriert von den aktuellen Fotografie-Ausstellungen „ Barbara Kasten.Works“ sowie „ Ulrich Hensel. Zwischenwelten“ liest er aus dem Drama „Kunst“ von Yazmina Reza und moderiert durch die Passagen.

Das Werk, 1994 in Paris uraufgeführt, erzählt die Geschichte einer langjährigen Männerfreundschaft, die in Hass umschlägt. Grund dafür ist der Kauf eines Kunstwerks. Bitterböse, abgrundtiefkomisch – und ausgezeichnet mit dem Prix Molière und dem Tony Award. Aufgrund der aktuellen Vorschriften gibt es nur eine begrenzte Platzzahl – schnell sein lohnt sich. Die Lesung findet mit freundlicher Unterstützung vom Scharoun Theater Wolfsburg statt.

Anzeige

Freier Eintritt und herbstliche Leckereien

Natürlich gibt es zu Volkswagen Art4All wieder freiem Eintritt von 16 bis 21 Uhr, Kreativ-Angebote sowie kostenlose Führungen in Kleingruppen. Ein Zeitfensterbuchung zu den Führungen ist über die Website des Kunstmuseum möglich. Die erste Führung beginnt um 16 Uhr – und für den späten Feierabend gibt es eine Führung um 20 Uhr. Alternativ zu den Führungen können die Gäste auf zwei Audioguides zurückgreifen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Café Kunstpause hat wie üblich bis 21 Uhr geöffnet – und wird die Besucher kulinarisch mit Zwiebelkuchen und Federweißem für 10 Euro pro Person verwöhnen. Die Plätze sind auch hier begrenzt, eine Platzreservierung ist per Mail an awilon@wolfsburg.de oder unter Telefon (05361) 861028 möglich.

Von der Redaktion