Volkswagen: Arbeitnehmerseite stellt Liste für Aufsichtsratswahl auf

Wolfsburg

Wer zieht im nächsten Jahr für die Arbeitnehmerseite in den Aufsichtsrat von Volkswagen? Die Antwort auf diese Frage kristallisiert sich nun heraus. Denn die Arbeitnehmerseite hat am Dienstag ihre Liste für die Wahl 2022 aufgestellt. Mehr als 400 Delegierte aus den Reihen der IG Metall beschlossen den Wahlvorschlag am Dienstag während einer Konferenz in Hybridform. Dafür hatten sich alle Kandidierenden in Wolfsburg versammelt und die Delegierten waren für den Dialog und die Abstimmung aus ganz Deutschland per Videokonferenzsystem zugeschaltet.

Die Kandidaten auf einen Blick Jörg Hofmann, Erster Vorsitzende der IG MetallDaniela Cavallo, Vorsitzende des Volkswagen-KonzernbetriebsratsConny Schönhardt, Unternehmensbeauftragte der IG Metall für Volkswagen Matias Carnero, Vorsitzender des Betriebsrates bei Seat in Martorell Peter Mosch, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei Audi Saki Stimoniaris, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats bei MAN und TRATON Werner Weresch, Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats bei Porsche Daniela Nowak, Vorsitzende des Betriebsrates in BraunschweigJens Rothe, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei Volkswagen Sachsen

Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, und die Vorsitzende des Volkswagen Konzernbetriebsrats, Daniela Cavallo, führen die Liste gemeinsam an. Außerdem stehen die folgenden sieben Personen auf der Liste: Conny Schönhardt (Unternehmensbeauftragte der IG Metall für Volkswagen), Matias Carnero (Vorsitzender des Betriebsrates bei Seat in Martorell sowie Präsident der Gewerkschaft UGT Catalunya), Peter Mosch (Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei Audi), Saki Stimoniaris (Vorsitzender des Konzernbetriebsrats bei MAN und Traton), Werner Weresch (Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats bei Porsche), Daniela Nowak (Vorsitzende des Betriebsrates in Braunschweig) und Jens Rothe (Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei der Volkswagen Sachsen GmbH).

Der fehlende zehnte Platz auf der Liste der Arbeitnehmerseite entfällt auf die Leitenden Angestellten bei Volkswagen, bei denen die Nominierung wie üblich eigenständig abläuft.

Ostdeutsche Standorte hätten erstmals Repräsentanten

Mit Blick auf die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrates der Volkswagen AG würden über die nun aufgestellte Liste Daniela Nowak und Jens Rothe 2022 neu in das Kontrollgremium einziehen. Während Nowak die Komponente repräsentiert, haben die ostdeutschen VW-Standorte Chemnitz, Dresden und Zwickau mit ihren mehr als 12 000 Beschäftigten mit Jens Rothe erstmals einen Vertreter auf der IG Metall-Liste für die Aufsichtsratswahl.

Das Kontrollgremium nächstes Jahr verlassen würden mit der neuen Liste Bertina Murkovic (VW Nutzfahrzeuge) und Ulrike Jakob (VW Kassel). Die beiden waren 2017 bei der damaligen Wahl in den Aufsichtsrat eingezogen.

Zwei Wechsel im Aufsichtsrat auf der Arbeitnehmerseite hatte es bereits in diesem Jahr gegeben. Daniela Cavallo übernahm den Sitz ihres Vorgängers Bernd Osterloh. Der langjährige Konzernbetriebsratsvorsitzende war zum 1. Mai als Personalvorstand zu Traton gewechselt. Zudem ersetzte Anfang April Matias Carnero den Sitz von Kai Bliesener. Mit dem Katalanen sieht die Liste so auch ein internationales Mandat vor.

Cavallo: „Mit der Liste sind alle großen deutschen Konzernmarken vertreten“

„Mit diesem Team sind wir weiter bestens aufgestellt, um die großen Herausforderungen der Transformation auch zukünftig zum Vorteil von Belegschaft und Unternehmen aktiv zu gestalten. Ich bin überzeugt: Unsere IG Metall präsentiert hier einen starken Vorschlag mit enormer Expertise, in dem sich die ganze Belegschaft wiederfindet“, sagte IG Metall-Chef Jörg Hofmann.

Daniela Cavallo sagte: „Die neue Liste bildet unsere vielfältigen Stärken ab: Mit Audi, MAN, Porsche und VW sind darauf alle großen deutschen Konzernmarken vertreten,außerdem repräsentiert die Liste die Belange unserer Fahrzeug- und Komponentenwerke. Wie zuvor steht der Wahlvorschlag aber auch für die Angelegenheiten aller weiteren internationalen Marken und Gesellschaften, die von uns mit ebenso großem Einsatz vertreten werden.“

Im Aufsichtsrat der Volkswagen AG sind insgesamt 20 Mandatsträger vertreten. Die Arbeitnehmerseite stellt zehn Sitze, die anderen zehn entfallen auf die Anteilseigner. Von den zehn Plätzen der Arbeitnehmerseite entfallen drei auf gewerkschaftliche Mandate, sechs auf Betriebsangehörige und ein Platz entfällt auf die Leitenden Angestellten. Basis dafür sind das Aktien- und das Mitbestimmungsgesetz.

Von Steffen Schmidt