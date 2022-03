Wolfsburg

Mit dem Campus Sandkamp bekommt die Technische Entwicklung in Wolfsburg nicht nur äußerlich ein ganz neues Gesicht. Auch die Arbeit der Abteilung wird im Zuge von Volkswagens Wandel zum kundenzentrierten und softwaregetriebenen Tech-Unternehmen gehörig auf den Kopf gestellt. Standen früher die einzelnen Bauteile – also die Hardware – im Vordergrund, soll künftig die gewünschte Funktion und das System (die Software) von Anfang an im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses stehen. Schrittmacher für diesen Wandel soll die neue TE in Wolfsburg werden. „Sie muss sich deswegen in allen Dimensionen verändern“, erklärte VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich jetzt im Gespräch mit Journalisten.

Im Mittelpunkt steht dabei die vollständige Neugestaltung des Entwicklungsprozesses. Wenn das Auto vernetzter werde, müsse gleiches auch mit der Arbeit passieren. „Reine Konstruktion war gestern, heute geht es um Kommunikation“, bringt es Ulbrich auf den Punkt. Im neuen Campus werden deswegen beinahe sämtliche Fachbereiche in agilen Strukturen von Beginn an gemeinsam an einem Fahrzeugprojekt arbeiten, um frühzeitig Anforderungen und wechselseitige Abhängigkeiten zu klären. „Schneller, digitaler und mit weniger Silos“, beschreibt Ulbrich den geplanten Campus kurz und bündig.

800 Millionen Euro investiert VW in das Entwicklungszentrum

Dafür investiert Volkswagen in den nächsten fünf Jahren 800 Millionen Euro in den Campus Sandkamp. Das neue, hochmoderne Entwicklungszentrum soll neue Standards in der Fahrzeugentwicklung setzen. Mit seinen mehr als 4000 Arbeitsplätzen im Projekthaus und Integrationszentrum soll der Campus Sandkamp zugleich zum Leuchtturmprojekt für die Zukunft des Arbeitens bei Volkswagen werden.

Der Campus Sandkamp: So könnte der millionenschwere Neubau einmal aussehen. Quelle: Volkswagen

Das Projekthaus vereint unter einem Dach das Design, die Konzeptentwicklung, die „User Experience“, die Produktstrategie, die Baureihen, die technischen Projektleitungen, sowie Projektmitarbeiter aus Einkauf, Finanz, Produktionsplanung, Qualitätssicherung und Vertrieb. Das Integrationszentrum sorgt mit offenen Kollaborationsflächen sowie seiner Test- und Simulationsinfrastruktur für kurze und effiziente Abstimmungs- und Entscheidungswege zwischen den Fakultäten.

Entwicklungszeiten sollen massiv verkürzt werden

Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich. Quelle: Volkswagen Ag

Von dieser Umstellung von „hardware first“ zu „software first“ erhofft sich Volkswagen eine signifikante Verkürzung der Entwicklungszeiten. Auch weil durch den softwarezentrierten Ansatz die Komplexität und Variantenvielfalt massiv reduziert werden. Gebe es beim Golf derzeit grob geschätzt zehn Millionen Konfigurationsvarianten, würden es 2026 beim Trinity wohl nur noch 140 sein, erklärt Ulbrich. Denn von den Bauteilen her sei das Auto künftig prinzipiell beinahe gleich. „Den Unterschied macht die Software“, so Ulbrich. Durch die Möglichkeit der Over-the-Air-Updates müssten sich Kunden zudem nicht schon beim Kauf festlegen, sondern könnte auch nachträglich und „on demand“ Funktionen dazu buchen. „Damit verkürzen wir die Entwicklungszeiten um 25 Prozent – Fahrzeugprojekte werden künftig in 40 Monaten statt wie bisher in 54 Monaten entstehen, ab dem Moment, in dem die Software-Grundarchitektur einmal steht“, so Ulbrich.

Gelingen kann der Wandel aber nur, wenn sich auch das „Mindset“ – also die Denkweise – ändert, ist Ulbrich überzeugt. Um die Mitarbeiter auf dem Weg konsequent mitzunehmen, stehen umfassende Weiterbildungsprogramme an. Und zwar zeitnah, macht Ulbrich deutlich. „Wir sind unseren Mitarbeitern dort schuldig, sie jetzt für die Zukunft fit zu machen und nicht erst, wenn der letzte Verbrenner vom Band läuft.“

11.500 Menschen sind in der TE beschäftigt, einige hundert von ihnen haben sich bereits für neue Berufsfelder qualifiziert. In den kommenden Jahren sollen tausende von Beschäftigten folgen. So sollen laut Ulbrich bis 2030 rund 4000 Mitarbeiter für signifikant neue Job-Profile qualifiziert werden, und weitere rund 6000 bis 8.000 Mitarbeiter umfangreiche Qualifizierungen erhalten.